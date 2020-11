TGE umożliwi handel energią bardziej długoterminowo Alert

Fot. Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Towarowa Giełda Energii dokonała optymalizacji liczby instrumentów na Rynku Terminowym Produktów z dostawą energii elektrycznej prowadzonym w ramach Zorganizowanej Platformy Obrotu (OTF).

Od 29 października br. na Giełdzie można zawierać transakcje w dłuższym horyzoncie czasowym. – Dzięki przyjętemu rozwiązaniu uczestnicy rynku otrzymują gwarancję stabilnej ceny w okresach przyszłych. Towarowa Giełda Energii, wraz z końcem października br., dokonała zmiany liczby serii instrumentów oferowanych na prowadzonym Rynku Terminowym Produktów z dostawą energii elektrycznej – wyjaśnia TGE. Zmiana polegała na zmniejszeniu liczby instrumentów tygodniowych oraz miesięcznych a także zwiększeniu liczby serii instrumentów rocznych do czterech, co w praktyce oznacza, że obecnie można zawierać transakcje w dłuższym horyzoncie czasowym, tj. do końca 2024 roku.

Optymalizacja liczby instrumentów ma być odpowiedzią TGE na oczekiwania uczestników rynku, a podjęte działanie zostało poprzedzone konsultacją z Radą Rynku powołaną w styczniu 2019 roku jako ciało doradcze dla Zarządu Giełdy. W wyniku wprowadzonej zmiany przedmiotem obrotu na Rynku Terminowym Produktów z dostawą energii elektrycznej, funkcjonującym w ramach Zorganizowanej Platformy Obrotu (OTF), pozostają instrumenty najbardziej płynne, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia dynamicznie zachodzących zmian w sektorze energetycznym.

Warunki obrotu dla instrumentów notowanych na Rynku Terminowym Produktów z dostawą energii elektrycznej i Kalendarz Notowania Instrumentów na Rynku Terminowym Produktów z dostawą energii elektrycznej na rok 2020 w nowym brzmieniu dostępne są na stronie internetowej TGE w zakładce Regulacje.

Towarowa Giełda Energii