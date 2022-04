TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia Alert

Polecamy Państwu zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (18-22.04.2022).

Jakóbik: Kolejny kryzys gazowy może być ostatni (ANALIZA)

Rosjanie mogą szykować Europie nowy kryzys gazowy w maju, ale będzie to prawdopodobnie ostatni w historii, bo Stary Kontynent ma zostać uniezależniony od surowców Rosji. To tylko kwestia czasu i woli politycznej, co wynika z planu REPowerEU zaproponowanego przez Komisję Europejską – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

Moskwa: Polska nie może zamienić zależności od importu gazu na OZE z importu

– Tak jak uzależniliśmy się od surowców z Rosji, tak możemy uzależnić się od importowanych OZE. Musimy stawiać na niezależność w jak najszerszym obszarze – ostrzegła minister klimatu Anna Moskwa.

Ambasador RP przy NATO: Polska jest bardzo wysoko na liście Putina

– Prezydent Rosji zdaje sobie sprawę z faktu, że atak na Polskę wywołałby reakcję innych państw NATO. Polska jest jednak bardzo wysoko na liście Władimira Putina – powiedział ambasador RP przy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) Tomasz Szatkowski w rozmowie z ABC.

Zielińska: Należy zastąpić gaz rosyjski biogazem, a ropę zielonym wodorem (ROZMOWA)

Alternatywą dla importowanego gazu ziemnego są biogaz i biometan produkowane w Polsce. Z odpadów spożywczych dostępnych już dziś na polskim rynku można wyprodukować i wtłoczyć do sieci 8 mld m sześc. gazu o właściwościach identycznych z gazem ziemnym. Alternatywą dla ropy jest m.in. zielony wodór i elektryfikacja transportu. W zeszłym roku rząd przyjął strategię wodorową, ale mało słyszymy o jej wdrażaniu i inwestycjach w tym zakresie – mówi posłanka Urszula Zielińska (Partia Zieloni, Koalicja Obywatelska) w rozmowie z BiznesAlert.pl.

Moskwa: Ustawa odległościowa wymaga złotego środka. Węgiel zapewni nam rozwój OZE (ROZMOWA)

– Tu trzeba znaleźć złoty środek, bo nam zależy na rozwoju OZE – mówi minister klimatu i środowiska Anna Moskwa w rozmowie z BiznesAlert.pl o ustawie odległościowej. – Komisarz Frans Timmermans już nie boi się powiedzieć słowa „węgiel”, ale dodaje drugą część, czyli „węgiel tak, jeżeli zwiększy ambicje OZE” i w zasadzie to jest to, o czym my mówimy od początku. Węgiel zapewni nam rozwój OZE – dodaje o strategii energetycznej.