TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia

Polecamy Państwu zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (6-10.09.2021).

1. Jakóbik: Czy Polska sprowadzi gaz Nord Stream 2 z Niemiec?

Rosnące zapotrzebowanie na gaz sprawi, że Polacy sięgną po dodatkowy gaz z Niemiec. Trudno będzie odróżnić molekuły z Nord Stream 2, ale nie należy podpisywać kontraktu z firmą zależną od Gazpromu – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

2. Kubiak: Litwini mają plan zazielenienia gazu

Litewski operator systemu gazociągowego, Amber Grid, opublikował strategię rozwoju do 2030 roku. Treść dokumentu wskazuje jednoznacznie, że Litwini stawiają na dekarbonizację. Priorytetem dla litewskiego OSP jest umożliwienie jak najszerszego wykorzystania potencjału biometanu i zielonego wodoru, w tym w kontekście transgranicznego obrotu certyfikatami pochodzenia. Strategia ta z powodzeniem może stanowić punkt odniesienia dla polskich spółek, w tym operatorów: Gaz-System czy Polskiej Spółki Gazownictwa – pisze Mateusz Kubiak z Esperis Consulting.

3. Jakóbik: Carpaccio z ministrem klimatu

Forum Ekonomiczne w Karpaczu będzie okazją do kilku ważnych ogłoszeń, ale nie należy spodziewać się przełomu wobec paraliżu decyzyjnego wywołanego plotkami o rekonstrukcji rządu wskutek niezgody koalicjantów. Czy minister zostanie poświęcony jako swoista przystawka na poczet dalszego trwania kruchego sojuszu? – zastanawia się Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

4. Naimski: Dzięki zbiornikom na ropę poradziliśmy sobie z kryzysem chlorkowym z 2019 roku (ROZMOWA)

Jesteśmy już od długiego czasu zabezpieczeni na wypadek wstrzymania rosyjskich dostaw. Rafinerie w Gdańsku i w Płocku, a także dwie rafinerie w Niemczech możemy zaopatrzyć z naftoportu bez dostaw ropociągiem ze wschodu. Nowa inwestycja w Gdańsku zwiększa możliwości PERN zaradzenia w przypadku przerw w dostawach z terytorium Białorusi i Federacji Rosyjskiej – mówi pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski w rozmowie z BiznesAlert.pl.

5. J. Perzyński: Koronawirus nie daje spokoju Chinom i zakłóca globalne łańcuchy dostaw

Port Ningbo-Zhoushan w prowincji Zhejiang znajduje się na wschodnim wybrzeżu Chin. Jest to trzeci największy na świecie port, który pozwala na łatwy transport i przeładunek towarów z Korei, Japonii czy Tajwanu. Stanowi kluczową rolę w transporcie towarów do Europy i Ameryki Północnej. Niestety w wyniku zakażenia u jednego z pracowników przypadku wariantem Delta, port został zamknięty do odwołania zakłócając globalne łańcuchy dostaw – pisze Jacek Perzyński, współpracownik BiznesAlert.pl.