TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia

Polecamy Państwu zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (29.11-3.12.2021).

1. Marszałkowski: Jak wydobywa się ropę i gaz z dna Bałtyku? (REPORTAŻ)

Wydobycie ropy i gazu w Polsce odbywa się w głównej mierze na trzech obszarach – Niżu Polskim, Podkarpaciu oraz Morzu Bałtyckim. Z tych trzech lokacji, wydobycie węglowodorów spod dna morskiego jest procesem najbardziej skomplikowanym i wymagającym dużego doświadczenia. Górnictwo morskie należy do najniebezpieczniejszych i najtrudniejszych zawodów – pisze Mariusz Marszałkowski, redaktor BiznesAlert.pl

2. Jakóbik: Wyciek tajnego dokumentu o Nord Stream 2 to test wiarygodności Niemiec

Jeśli nowy rząd Niemiec będzie kontynuował politykę ochrony Nord Stream 2 za wszelką cenę, zapłaci ją po obu stronach Atlantyku na korzyść Władimira Putina. Oto co mówią tajne dokumenty – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

3. Sobik: Europa chce inwestować w zieloną kolej

– Niemiecka Partia Zielonych zaproponowała, by do 2030 roku Europę oplotła sieć nocnych pociągów łączących największe aglomeracje. I choć na ten moment jest to wizja futurystyczna, wskazuje kierunek zmian w europejskim transporcie kolejowym. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że Polska, z racji swojego centralnego położenia, wykorzysta tę szansę i stworzy możliwości do rozwoju nowoczesnych pociągów transeuropejskich – pisze Bartosz Sobik ze Studenckiego Koła Naukowego Energetyki SGH.

4. Kostka: Jak przyłączyć magazyny energii do sieci? (ANALIZA)

Przy zwiększającym się udziale OZE w polskim miksie energetycznym coraz poważniejszym i bardziej palącym zagadnieniem jest kwestia związana z niezrównoważoną podażą energetyczną. Jak wiadomo jest to największa bolączka odnawialnych źródeł energii. W miarę jak klaruje się obraz posttransformacyjnej Polski, uświadamiamy sobie, jak ważną kwestią jest powszechna obecność magazynów energii. Będą one bowiem niwelowały skutki nierównego dostarczania energii do sieci – pisze Jakub Kostka, członek Stowarzyszenia „Z energią o prawie”.

5. Jakóbowski: Kryzys graniczny wywołany przez Putina i Łukaszenkę działa na niekorzyść Chin (ROZMOWA)

Kryzys graniczny jest wynikiem białorusko-rosyjskiej operacji hybrydowej, wymierzonej w Polskę i Unię Europejską. Wszelkie utrudnienia w transporcie są konsekwencją eskalacji ze strony Łukaszenki i Putina. Dobrze widzieć, że ta linia myślenia jest coraz szerzej obecna w globalnym przekazie prasowym i dyskusjach politycznych. Od tego zależy kto tak naprawdę poniesie prawdziwe polityczne koszty kryzysu, również w relacjach z Chinami – mówi Jakub Jakóbowski, ekspert ds. Chin w Ośrodku Studiów Wschodnich w rozmowie z BiznesAlert.pl.