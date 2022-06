Topolski: Trzeba rozpraszać źródła wytwarzania i jednocześnie przeobrażać sieć Energetyka

Warto rozpraszać źródła, i w międzyczasie przeobrazić sieć, by była ona cyfrowa, sterowana przez sztuczną inteligencję – powiedział wiceprezes Taurona ds. zarządzania majątkiem Jerzy Topolski na Kongresie 590.

Jerzy Topolski na Kongresie 590

– Sieć dystrybucyjna jest krwioobiegiem, i musi ona sprostać wyzwaniu jakim jest dwukierunkowy przesył energii, z jakim wcześniej nie miała do czynienia. Do 2030 roku Tauron chce na to wydać 24 mld złotych. Musimy inwestować w sieć nie tylko, żeby przyłączać OZE, ale żeby zwiększyć funkcjonalność. Sieć musi się stać cyfrowa, jeśli chodzi o informacje i opomiarowanie. Część projektów już jest wdrażana komercyjnie, musimy zwiększać nakłady. Efekty inwestycji są w Tauronie zauważalne. Stawiamy nie tylko na modernizację, ale też na inteligentne sieci. Szukamy takich rozwiązań jak magazyny energii. Nie stać nas na nieoptymalne wykorzystanie środków finansowych – powiedział Jerzy Topolskie.

– Jeżeli mówimy o SMR, to nie tylko są one dla dużych przedsiębiorstw. Podmioty takie jak KGHM nie chcą budować reaktorów, by sprzedawać energię, tylko żeby zabezpieczyć własne zapotrzebowanie. Tauron też ma w planach budowę SMR, bo są to źródła sterowalne i zeroemisyjne. Warto rozpraszać źródła, i w międzyczasie przeobrazić sieć, by była ona cyfrowa, sterowana przez sztuczną inteligencję – powiedział wiceprezes Taurona.

Opracował Michał Perzyński