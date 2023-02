Potrzeba transformacji polskich metropolii podczas konferencji Energia Nowoczesnych Miast (RELACJA) Alert

24 lutego w Szczecinie odbyła się dyskusja o perspektywach rozwoju energetyki w polskich miastach. Prelegenci rozmawiali o odnawialnych źródłach energii, infrastrukturze oraz potrzebie transformacji energetycznej metropolii.

Konferencja Energia Nowoczesnych Miast. Fot. BiznesAlert.pl

23 i 24 lutego 2023 roku odbyła się konferencja „Energia Nowoczesnych Miast” w ramach czwartej edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Zarządzania w Energetyce Uniwersytetu Szczecińskiego.

W drugim dniu konferencji śledziliśmy dyskusję o planowaniu i perspektywach rozwoju energetyki w polskich metropoliach. Gośćmi panelu byli m.in.: prezydent Szczecina Piotr Krzystek, prof. Waldemar Budner oraz Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

– Wajcha została przesunięta. Nasza spalarnia odpadów miała usuwać śmieci, a teraz ma wielkie znaczenie przy dostawach energii. Wystarczy do realizacji dziennego zapotrzebowania jednostek miejskich nie licząc tramwajów – powiedział Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

– Miasto stara się inwestować w OZE, czyli głównie w panele fotowoltaiczne. Można dyskutować o formułach prawnych, o tym czy można oddawać energię do sieci czy nie, jaka jest rola funduszy unijnych, ale absolutnie idziemy w tym kierunku – zaznaczył.

– Wszyscy jesteśmy od siebie zależni. O tej współzależności przekonaliśmy się rok temu. Mamy rocznicę agresji rosyjskiej na Ukrainie. Gospodarka się zmienia i razem z nią współzależność. Miasta poszukują niezależności, przynajmniej częściowej. To wynika przede wszystkim z tego, że jedną z podstawowych funkcji miasta jest konsumpcja energii – powiedział prof. Waldemar Budner. – Miasto posiada budynki komunalne, zarządza transportem publicznym, usługami, wodociągami. Te wszystkie elementy konsumują energię – dodał.

– To konsumpcja zasobów. Generalnie chodzi o redukcję zużycia. To innymi słowy redukcja wydatków. To również zmniejszenie oddziaływania na środowisko, które przekłada się na wyższą jakość życia – tłumaczył profesor.

– Minął rok od rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę. Elementem zagrożeń, które widzimy na Wschodzie, jest kryzys energetyczny, podsycany przez Gazprom, który systematycznie obniżał podaż gazu w Europie, podnosząc ceny energii. Dodatkowo, wojna naprężyła łańcuchy dostaw np. paliw, przez co wzrosły ceny praktycznie wszystkiego, przyspieszając inflację – mówił Wojciech Jakóbik.

– W tych warunkach musimy kontynuować transformację miast. Pojawiają się pytania, czy nie transformować, nie zmieniać tego kierunku, czy nie wycofać się z tego pomysłu. Odpowiedź to dalsza transformacja, która musi iść naprzód również ze względów bezpieczeństwa. Możemy to robić poprzez zmniejszenie zależności od paliw kopalnych. Przez to, że ich cena będzie się wahać, mogą być wykorzystywane przeciwko nam i naszym miastom – zaznaczył.

– Miasta muszą być w stanie zapewnić usługi i w dobie transformacji energetycznej można to robić przy coraz mniejszym zużyciu paliw kopalnych. To jest sposób żeby zelektryfikować transport, wejść na szlak transformacji, która przynosi korzyści ekonomiczne, środowiskowe, ale również w przypadku bezpieczeństwa dostaw – podkreślił Wojciech Jakóbik.

– Tam gdzie samorząd sobie nie radzi, musi wkroczyć państwo, czyli poziom centralny. Tak samo jest w przypadku instytucji unijnych, gdy nie radzą sobie państwa członkowskie. To jest złoty środek, który pogodzi te wszystkie instrumenty, co będzie skutkowało rozwojem danego regionu w sposób optymalny. Nie tylko poprzez wysyłanie pieniędzy do Warszawy, ale również innych regionów Polski – powiedział redaktor Jakóbik.

– Kryzys energetyczny jest argumentem za tym, aby miasta się zmieniały. To miasta będą odpowiedzialne za plany kryzysowe i reagowanie na różne sposoby – dodał.

Opracował Jędrzej Stachura