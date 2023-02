Udziały Rosnieftu w Rafinerii Schwedt na sprzedaż? Czy to szansa Orlenu? Alert

Niemieckie ministerstwo gospodarki i klimatu ma pracować nad specustawą, która umożliwi sprzedaż udziałów spółek córek rosyjskiego Rosnieftu w rafinerii PCK w Schwedt.

Rafineria Schwedt. Fot. Aleksandra Fedorska



Informacja ta została podana przez agencję prasową Reuters w czwartek 16 lutego w godzinach popołudniowych. – Niemiecki rząd toruje drogę do szybkiej sprzedaży udziałów rosyjskiej grupy Rosnieft w Rafinerii Schwedt. Udziały w spółkach pod zarządem powierniczym w przyszłości będą mogły być sprzedane bezpośrednio – komentuje informacje Reutersa niemiecki portal T-Online.



Zadaniem tej specustawy, która zostanie przedłożona niemieckiemu rządowi, jest uniknięcie oficjalnego wywłaszczenia Rosnieftu. Byłoby ono związane z ryzykiem problemów natury prawnej, natomiast odsprzedanie udziałów będzie możliwe na podstawie tej specustawy argumentując koniecznością zabezpieczenia funkcjonowania wspólnoty w sektorze energetycznym i utrzymania bezpieczeństwa dostaw – opisuje T-Oniline.



Przedstawiciel prawny Rosnieftu w Niemczech Bertrand Malmendier miał powiedzieć Reutersowi, że Niemcy pozwalają sobie na szantaż ze strony Polski. – To nie Rosnieft jest odpowiedzialny za problemy w Schwedt. Powodem są błędy polityczne – stwierdził.



Jeśli działania niemieckiego ministerstwa się potwierdzą, polscy rządzący będą mogli powiedzieć, że ich polityka przyniosła skutek. Polska postawiła warunek Niemcom, że będzie dostarczać ropę do Schwedt przez Gdańsk tylko w sytuacji, gdy Niemcy sfinalizują derusyfikację rafinerii.

Aleksandra Fedorska