Układ ruble za gaz posłużyłby Rosji do manipulacji. USA mogą przebić embargo naftowe Alert

Flagi Unii Europejskiej. Fot. pixabay.com

Źródło Bloomberga potwierdza, że płatności za gaz Rosji w rublach zostaną potraktowane przez Komisję Europejską za naruszenie sankcji unijnych za atak na Ukrainę. Tymczasem mogą zostać wprowadzone kolejne. Komisja już szykuje szkic szóstego pakietu, który może uwzględnić embargo na ropę z Rosji, a USA mogą uderzyć jeszcze mocniej, jeśli administracja posłucha głosu opozycji.

Analiza, którą widział Bloomberg, dowodzi, że propozycja zmiany metody płatności przedstawiona przez Rosjan klientom w Europie tworzy nową sytuację prawną, bo daje Rosjanom możliwość kontroli nad tym kiedy zakończy się transakcja a klient zostaje zwolniony ze zobowiązań. Moskwa będzie także mogła manipulować kursem wymiany. Będzie jednak przede wszystkim naruszeniem sankcji wprowadzonych przez Unię Europejską po ataku Rosji na Ukrainę. Do tej pory jedynie Węgry zgłosiły gotowość do płatności w rublach zarządzonej dekretem prezydenta Władimira Putina. Austria i Niemcy ostrzegają, że takie rozwiązanie może zakłócić bezpieczeństwo dostaw. Wprowadziły już stan wczesnego ostrzeżenia na rynku gazu na wypadek przerwy importu z Rosji.

Tymczasem przerwa dostaw może dotknąć rosyjskiej ropy naftowej, jeśli kraje członkowskie Unii Europejskiej zgodzą się na embargo naftowe. Komisja przygotowuje już szkic szóstego pakietu sankcji, a kraje wschodniej flanki Unii Europejskiej: Polska, państwa bałtyckie oraz nordyckie, domagają się wpisania do niego zakazu importu ropy rosyjskiej. Unia Europejska wprowadziła embargo na węgiel z Rosji w czwartym pakiecie sankcji.

Była ambasador USA przy Organizacji Narodów Zjednoczonych Nikki Haley nominowana w czasie prezydentury Donalda Trumpa wzywa administrację jego następcy, Joe Bidena, do wprowadzenia sankcji wobec firm Gazprom i Rosnieft na antenie Fox News. – Jeśli spojrzeć na liczby o przychodach otrzymanych przez Putina w energetyce w tym roku, przebijają one dach – powiedziała Haley w odniesieniu do rekordowych cen surowców, a co za tym idzie przychodów Rosji z ich sprzedaży. – Każde pieniądze przekazane Putinowi posłużą do zabijania Ukraińców. Jesteśmy wszyscy częścią tego schematu tak długo, dopóki USA nie obejmą sankcjami firm energetycznych – oceniła. Sankcje wobec Gazpromu i Rosnieftu mogłyby uniemożliwić funkcjonowanie tych firm w Europie.

Amerykanie działają w koordynacji z Unią Europejską i nie wprowadzili najostrzejszych sankcji w energetyce ze względu na zależność części Europy od węglowodorów z Rosji. BiznesAlert.pl opisywał, że według wyliczeń niemieckich wprowadzenie embargo na surowce rosyjskie wpędziłoby gospodarkę Niemiec w recesję. Spadek Produktu Krajowego Brutto sięgnąłby 2,2 procent w 2023 roku i zniknęłoby ponad 400 tysięcy miejsc pracy. Szef Niemieckiego Instytutu Badań Ekonomicznych Marcel Fratzscher powiedział Financial Times, że taki ruch miałby długoterminowy skutek w postaci utraty konkurencyjności niemieckiego przemysłu na czele z branża chemiczną, nawozową i stalową. Tymczasem prezydenci USA i Ukrainy rozmawiali o nowych sankcjach wobec Rosji ale według Białego Domu nie doszli jeszcze do konkluzji.

Bloomberg/Reuters/The Hill/Financial Times/Wojciech Jakóbik