Unia Europejska planuje wcześniejszą sprzedaż uprawnień do emisji CO2. Przeznaczy te środki na dywersyfikację Alert

W lipcu 2023 roku Unia Europejska przeprowadzi wcześniejsze aukcje uprawnień do emisji CO2 – informuje Komisja Europejska. Ma w ten sposób zebrać dodatkowe fundusze na odejście od gazu z Rosji i redukcję emisji.

Budynek Komisji Europejskiej. fot. flickr.com/libereurope (CC BY 2.0)

– Unia Europejska planuje od lipca przeprowadzić wczesne aukcje rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla, aby zebrać dodatkowe fundusze, które pomogą krajom zrezygnować z rosyjskiego gazu i ograniczyć emisje – poinformowała Komisja Europejska.

UE planuje pozyskać 20 miliardów euro z EU ETS, z czego osiem miliardów ma pochodzić z wcześniejszej sprzedaży uprawnień w lipcu. = Fundusz zostałby uzupełniony poprzez sprzedaż 27 milionów pozwoleń na emisję ze specjalnej rezerwy – podała Komisja. Według zapowiedzi, dzięki temu państwa członkowskie będą mogły uzyskać dotacje na odnawialne źródła energii i energooszczędne technologie, co miałoby pomóc w zastąpieniu rosyjskiego gazu i przyspieszyć dekarbonizację.

Europejski System Handlu Emisjami (EU ETS) obliguje przemysł do kupowania uprawnień do emisji CO2. Jest to jeden z podstawowych mechanizmów Unii Europejskiej, mający na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla, które wpływają na środowisko.

Reuters/Jędrzej Stachura