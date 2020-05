UE namawia rządy, by uzależniły wsparcie publiczne firm od klimatu Alert

Unia Europejska zachęca rządy państw członkowskich do tego, by włączyły warunki klimatyczne do kryteriów przyznawania pomocy publicznej dla firm. Wcześniej Bruksela zrezygnowała z wydawania odgórnego nakazu.

Komisja Europejska, która zatwierdza systemy wsparcia państwa, zaktualizowała swoje tymczasowe zasady dotyczące firm otrzymujących pomoc rządową podczas pandemii. Nowe zasady zabraniają dywidend, wykupu akcji i premii dla ratowanych spółek, jeśli państwo ma w nich udział. Nie ma tam jednak wymagań związanych z klimatem – pomimo wezwań ustawodawców i grup ekologicznych – i zamiast tego pozostawiają tę kwestię rządom krajowym.

Komisja Europejska zatwierdziła już 1,9 biliona euro w programach wsparcia państwa dla firm podczas pandemii. Wśród nich jest pakiet 7 mld euro pożyczek publicznych na rzecz Air France, który, jak twierdzi Paryż, będzie wymagał od linii lotniczych ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Niemiecka Lufthansa jest jednym z przewoźników wciąż negocjujących wsparcie rządowe. Berlin nie potwierdził, czy umowa obejmie warunki klimatyczne, ale agencja Reuters twierdzi, że firmy będą musiały przyczynić się do zrównoważonego rozwoju, aby otrzymać fundusze publiczne.

Reuters/Michał Perzyński