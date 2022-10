Lada chwilę ósmy pakiet unijnych sankcji wobec Rosji. Będzie cena maksymalna rosyjskiej ropy Alert

Ósmy pakiet sankcji wobec Rosji coraz bliżej. – Jesteśmy bardzo blisko porozumienia – powiedział polski ambasador przy UE Andrzej Sadoś. Przedmiotem dyskusji są szczegóły ustanowienia pułapu ceny rosyjskiej ropy.

Komisja Europejska. Źródło: Europa.eu

Według polskiego ambasadora pozostają do wyjaśnienia już tylko kwestie techniczne. Przedmiotem dyskusji są szczegóły ustanowienia pułapu ceny rosyjskiej ropy. Sadoś dodał, że trwają techniczne prace nad zapisami dotyczącymi limitu cenowego na ropę naftową w transporcie morskim tak, by uwzględniały one postulaty krajów członkowskich, z których pochodzą firmy dysponujące flotami tankowców.

– Jesteśmy bardzo blisko porozumienia. Jest determinacja państw członkowskich, żeby to porozumienie nastąpiło możliwie najszybciej. Jestem przekonany, że nikt nie będzie poszukiwał pretekstów do tego, żeby spowolnić czy zablokować prace – zaznaczył polski dyplomata.

W zeszłym tygodniu przewodnicząca Komisji zapowiedziała wprowadzenie nowych zakazów importu produktów rosyjskich. Ma to – jak oceniła – pozbawić Rosję wpływów z importu o wartości 7 mld euro. – G7 zgodziła się co do zasady na wprowadzenie limitu cenowego na rosyjską ropę dla krajów trzecich. Ta górna granica cen ropy z jednej strony przyczyni się do zmniejszenia dochodów Rosji, a z drugiej do ustabilizowania światowych rynków energetycznych. Dziś w tym pakiecie kładziemy podstawę prawną dla tego limitu cen ropy – podkreśliła w zeszłą środę Ursula von der Leyen.

Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński