Polski plan na redukcję deficytu został zaakceptowany przez Komisję Europejską

Komisja Europejska pozytywnie oceniła plan wydatków Polski na lata 2025–2028 i zaproponowała Radzie UE jego zatwierdzenie. W projekcie uwzględniono niższą redukcję deficytu w 2025 roku w porównaniu z pierwotnymi zaleceniami Komisji, co wynika z planowanego wzrostu wydatków na inwestycje obronne.

Polska przekazała Unii Europejskiej swój pierwszy „Średniookresowy plan budżetowo-strukturalny” opracowany na podstawie nowych przepisów UE. Kluczowym elementem Planu była ścieżka wydatków do 2028 roku, która ma zapewnić zgodność deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych z unijnymi przepisami.

W projekcie rekomendacji Rady UE pozytywnie oceniono przedstawioną przez Polskę ścieżkę wydatków na lata 2025–2028. Ścieżka ta zostanie również zarekomendowana w ramach procedury nadmiernego deficytu (EDP), której Polska podlega od lipca. Rząd opracował Plan na podstawie trajektorii referencyjnej wydatków przekazanej przez Komisję Europejską, wymaganej w sytuacji, gdy deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych przekracza 3 procent PKB lub dług tego sektora przekracza 60 procent PKB.

– Z zadowoleniem przyjmujemy pozytywną ocenę Komisji Europejskiej dla polskiego Średniookresowego planu budżetowo-strukturalnego. Wyznaczony przez nas w Planie wysiłek fiskalny zapewni redukcję nominalnego deficytu do 2,9 procent PKB w 2028 roku. Cieszymy się, że Komisja dostrzega inwestycje Polski w rozbudowę zdolności obronnych – jest to przecież jeden z priorytetów UE. W efekcie tych wydatków redukcja nadmiernego deficytu musi jednak skupić się na kolejnych latach, co Komisja także wzięła pod uwagę. Pierwszy raport z działań służących ograniczeniu nadmiernego deficytu opublikujemy do 30 kwietnia przyszłego roku. Oczekujemy na formalne przyjęcie obu rekomendacji przez Radę UE już podczas polskiej prezydencji – powiedział minister finansów Andrzej Domański.

Rząd zapropoponował stopniową redukcję deficytu, uzasadniając odejście od założeń Komisji Europejskiej wzrostem wydatków obronnych. Projekt rekomendacji Rady UE przychyla się do niższej redukcji deficytu w 2025 roku. Rada UE, w swoim projekcie rekomendacji, zobowiązuje Polskę do zapewnienia, że do 2028 roku deficyt spadnie poniżej 3 procent PKB, zgodnie z zaprezentowaną ścieżką wydatków.

Piotr Brzyski / Ministerstwo finansów