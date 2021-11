USA i Unia ogłaszają metalowy pakt przeciwko Chinom Alert

Piec do wytopu stali. Fot. NLMK

Sojusz USA i Unii Europejskiej chce ograniczyć dostęp do rynków zachodnich metalom wyprodukowanym na terenie państw, które nie szanują środowiska i praw pracowniczych. Wśród tych państw zostały wymienione Chiny.

– Pakt ten ograniczy dostęp do naszych rynków brudnej stali z takich państw jak Chiny, chociaż nie tylko bo chodzi o wszystkich, którzy zarzucają nasze rynki stalą, szkodzą naszym obywatelom pracującym w przemyśle metalurgicznym oraz środowisku. – powiedział Joe Biden na marginesie szczytu G20 w Rzymie. Komisarz UE ds. handlu Valdis Dombrovskis powiedział, że intencją porozumienia było zaproszenie podobnie myślących państw do pracy na rzecz stworzenia globalnej nadwyżki mocy produkcyjnych w sektorach stali i aluminium. – Porozumienie ma ograniczyć dostęp do naszych rynków podmiotom, które nie zapewniają podstawowych praw pracowniczych oraz nie realizują działań na rzecz ochrony klimatu i środowiska – powiedział Dombrovskis.

Unia Europejska i USA chcą uderzyć m.in w mechanizm subsydiowania chińskich surowców przez rząd w Pekinie. Umowa będzie zawierała mechanizm „stop i wlej”, aby zapewnić, że stal będzie wyraźnie oznaczona w całym cyklu produkcji, dzięki czemu ta chińska nie będzie przeładowywana lub wykorzystywana w europejskich produktach stalowych, które trafiają do Stanów Zjednoczonych, a co za tym idzie nie będzie wpuszczana tylnymi drzwiami do USA – powiedział urzędnik amerykański związany z przygotowaniami porozumienia.

USA i UE zgodziły się podczas szczytu G20, zawiesić broń w sporze dotyczącym podwyższenia ceł na stal i aluminium z Unii nałożone przez administrację Donalda Trumpa.

South China Morning Post/Mariusz Marszałkowski