Komisja sejmowa odrzuciła poprawki Senatu do ustawy zamrażającej ceny energii

W piątek sejmowa komisja ds. energii odrzuciła część poprawek Senatu względem procedowanej ustawy o zamrożeniu cen energii. Zamrożenie będzie obowiązywało do osiągnięcia limitu zużycia 2 MWh rocznie dla gospodarstwa domowego, 2,6 MWh dla gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi i 3 MWh w przypadku rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników. Ograniczenie zużycia o 10 procent będzie owocowało zniżką o 10 procent kosztów energii elektrycznej z okresu październik 2022 – grudzień 2023.

Sejmowa komisja ds. energii odrzuciła poprawki Senatu odnośnie ustawy o zamrożeniu cen energii

Sejmowa komisja ds. energii opowiedziała się przeciw poprawkom Senatu podnoszącym limity zużycia energii elektrycznej w ustawie o zamrożeniu jej cen w 2023 roku. Posłowie odrzucili większość doprecyzowujących poprawek Senatu. Głosowanie odbyło się w piątek siódmego października. Z 74 czterech poprawek, które zaproponował Senat, tylko 34 zostały pozytywnie zaopiniowane przez sejmową komisję i rząd.

Ustawa w wersji uchwalonej przez Sejm przewiduje, zamrożenie cen za energię w przyszłym roku na poziomie z tego roku. Zamrożenie będzie obowiązywało do limitu zużycia 2 MWh rocznie dla gospodarstwa domowego, 2,6 MWh dla gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi i 3 MWh w przypadku rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników. Po przekroczeniu wskazanych limitów zużycia odbiorcy będą rozliczani za każdą kolejną zużytą ilość energii według stawek taryf lub cenników obowiązujących w 2023 roku. Wyłączeni z tego mechanizmu będą ci odbiorcy, którzy wcześniej zawarli rynkowe umowy gwarantujące im stałą cenę za energię elektryczną w 2023 roku. Spółki energetyczne otrzymają rekompensatę za zamrożenie cen energii, która będzie pochodzić z funduszu przeciwdziałania Covid – 19.

W ustawie znajdzie się również pomysł Jarosława Kaczyńskiego odnośnie upustu ceny energii za zmniejszenie jej zużycia. Jeżeli między pierwszym października 2022 roku a 31 grudnia 2023 roku odbiorca zmniejszy swoje zużycie, o co najmniej 10 procent w porównaniu z analogicznym okresem w latach 2021 – 2022, to w 2024 roku sprzedawca ma mu zaoferować upust w wysokości 10 procent kosztów energii elektrycznej z okresu październik 2022 – grudzień 2023.

Które poprawki odrzucił Sejm?

Odrzucone poprawki Senatu dotyczyły m.in objęcia zamrożeniem cen mikro, małych i średnich przedsiębiorców do limitu zużycia 20 MWh rocznie. Odrzucono także pakiet wprowadzający limity 250 kWh rocznie dla domków letniskowych, kempingowych i altan działkowych w rodzinnych ogrodach działkowych. Nie przeszedł też pakiet poprawek, który zakładał podniesienie limitu zużycia na gospodarstwo domowe w wysokości 2 MWh rocznie o 0,5 MWh na każde uczące się dziecko w wieku do 26 lat przy jednoczesnym wykreśleniu zapisu o wyższym limicie dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Odrzucono propozycję podniesienia limitu do 6 MWh w przypadku ogrzewania gospodarstwa domowego za pomocą pompy ciepła oraz podniesienia z 2,6 MWh do 3,6 MWh limit roczny zużycia dla gospodarstwa, w którym jest osoba z niepełnosprawnością. Komisja odrzuciła ponadto wprowadzenie limitów, do których zamrażane są ceny energii zużywanej na wspólne potrzeby budynków mieszkalnych wielolokalowych.

