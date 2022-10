Jak sprawić, by obszary wiejskie były niezależne energetycznie? (RELACJA) Energetyka

Kryzys energetyczny uderza w całą Europę, co odczuwają też obszary wiejskie. Uczestnicy V Międzynarodowej Konferencji Energetyka, Środowisko, Rolnictwo zorganizowanej przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej rozmawiali o rozwiązaniach, które mogłyby sprawić, że obszary wiejskie będą niezależne energetycznie, co w znacznym stopniu przyczyniłoby się do spełniania europejskich celów klimatycznych, jednocześnie obniżając ceny.

V Międzynarodowa Konferencja Energetyka, Środowisko, Rolnictwo w Grodnie. Fot. Michał Perzyński

V Międzynarodowa Konferencja Energetyka, Środowisko, Rolnictwo

– Jeśli chodzi o wspólną politykę rolną, nie musimy zmieniać wiele, mamy funkcjonujący system, a państwa członkowskie decydują o tym jak wydać środki. – powiedział Norbert Link, przewodniczący Komisji ds. rolnictwa i rozwoju wsi Parlamentu Europejskiego. – Nie możemy się jednak skupiać tylko na dodatkowych źródłach energii. Konkurencja pomiędzy produkcją biomasy a żywności może stanowić problem dla bezpieczeństwa żywnościowego

– EBI jest obecnie europejskiem bankiem klimatycznym. Wiele już zainwestowaliśmy na obszarach wiejskich. Istotne jest zmniejszenie zużycia energii przy produkcji, zwiększenie efektywności energetycznej i inwestycje w źródła odnawialne – powiedział Franck Jesus, doradca ds. klimatu Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

– Celem jest dekarbonizacja naszego systemu gazowego, najpierw za pomocą biogazu, potem wodoru. Mamy nowe priorytety, jednym z nich jest biometan. Obecnie rozmawiamy o bezpieczeństwie dostaw, zapomnieliśmy ostatnio jak ważne jest to, by źródła energii były tanie. W dalszym ciągu rozmawiamy też o dekarbonizacji i elektryfikacji gospodarek. Potrzebny jest wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych na obszarach wiejskich, trzeba zmniejszyć emisyjność i wprowadzić założenia gospodarki obiegu zamkniętego. Musimy też zrezygnować z dostaw gazu z Rosji, jednocześnie utrzymując konkurencyjność. W Danii 30 procent gazu pochodzi już z produkcji własnej, z biometanu, i jest to historia sukcesu. Aby zrealizować cele, potrzebujemy wiążących celów i wsparcia finansowego – powiedział Narcis de Carreras Roques, prezes GD4S

– Musimy w Polsce stworzyć klimat, który będzie wspierał realizację celów, o których mówimy. Obecnie płacimy cenę za nasze zaniechania, wprawdzie program Mój Prąd się udał, ale w ślad za nim nie poszły inwestycje w biogaz, pompy ciepła i magazyny energii, i jest to powód, dla którego obecnie sieć jest przeciążona. Przed nami jeszcze długa droga. Jest bardzo ważne, żebyśmy poszli drogą optymalną. To wszystko da się zrobić, jeszcze kilka miesięcy temu było niewyobrażalne, żebyśmy w takim stopniu odcięli się od dostaw energii z Rosji.

Opracował Michał Perzyński