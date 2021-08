W połowie września zostanie podpisane porozumienie sektorowe dot. offshore Alert

Forum Wizja Rozwoju w Gdyni. Fot. Jędrzej Stachura

Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej zostanie podpisane 15 września – poinformował wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

-To ponad 150 podmiotów z Polski i zagranicy, reprezentowanych przez kilkaset osób – powiedział w czwartek wiceminister Zyska podczas Forum Wizja Rozwoju w Gdyni. Dodał, że zostanie też wydany raport dotyczący tzw. dobrych praktyk dla rozwoju sektora. Zyska poinformował, że porozumienie sektorowe ma być wzorowane na brytyjskim modelu „Sector Deal” i określi m.in. warunki uzyskania jak najwyższego poziomu tzw. local content, czyli stopnia udziału krajowego łańcucha dostaw w projektach offshore.

– Local content w porozumieniu sektorowym dla pierwszej fazy realizacji projektów morskich farm wiatrowych to będzie poziom 25-35 procent, dla drugiej fazy, ale ograniczonej cezurą 2030 roku 45 procent a powyżej 50 procent po 2030 roku” – powiedział Mariusz Witoński, prezes Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej. Zbigniew Gryglas, wiceminister aktywów państwowych, wskazał, że spółki zaangażowane w pierwsze projekty offshore rozpoczynają przygotowania do kontraktowania m.in. podzespołów, usług.

-To co nas trochę martwi, to czy będziemy gotowi z infrastrukturą. Terminal instalacyjny, czyli miejsce, z którego będziemy ekspediować złożone turbiny musi być w Polsce. Miejsce musi być gotowe, gdy inwestorzy zaczną proces. Rząd zrobił wszystko, by tak się stało – powiedział Gryglas. Wskazał, że w Krajowym Planie Odbudowy zostały zabezpieczone bardzo duże środki, w wysokości 430 mln euro na terminal instalacyjny i porty serwisowe. Terminal instalacyjny ma powstać w Gdyni.

Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński