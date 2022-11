Wiceminister klimatu: Dostarczany węgiel jest trzykrotnie badany i trzykrotnie certyfikowany Alert

– Węgiel dostarczany przez polskie państwowe koncerny jest trzykrotnie badany, trzykrotnie certyfikowany. Pali się na pewno, jest naprawdę bardzo dobrej jakości – powiedziała wiceminister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska w Programie 1 Polskiego Radia.

Anna Łukaszewska-Trzeciakowska. Fot. Baltic Power.

Węgiel jest badany i certyfikowany

– Węgiel dostarczany przez samorządy nie może kosztować więcej niż 2 tysięcy złotych – przypomina wiceminister. – Widzimy, że kolejne samorządy włączają się w proces i węgiel dystrybuują do mieszkańców – dodała.

Przedstawicielka resortu podkreśliła, że węgiel jest badany i certyfikowany. – Węgiel dostarczany przez polskie państwowe koncerny jest trzykrotnie badany, trzykrotnie certyfikowany – powiedziała.

Dywersyfikacja źródeł i rynek energii

– Kolejne rozwiązania wprowadzane na rynku energii, których celem jest obniżenie cen dla wszystkich odbiorców, doprowadzą do przyhamowania inflacji – mówi przedstawicielka resortu.

Wiceminister przypomniała o przyczynach obecnego kryzysu energetycznego. – Płacimy gorzką cenę za wojnę energetyczną Putina, jako Europa daliśmy mu oręż do ręki uzależniając Europę od „paliwa przejściowego” – rosyjskiego gazu – wyjaśnia wiceminister. – Miks energetyczny każdego kraju jest inny – nasz powinien opierać się o to, co mamy w Polsce – dodała, mówiąc o dywersyfikacji źródeł energii.

Twitter/Maria Andrzejewska