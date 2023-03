Węgiel koksujący obroniony w Unii z udziałem Polaków Alert

Komisja Europejska zdecydowała, że węgiel koksowy pozostanie na liście surowców krytycznych. Wnioskowała o to Polska, która jest największym producentem tego surowca w Europie.

Kopalnia Bzie-Dębina / fot. JSW

Komisja Europejska opublikowała zaktualizowany katalog tzw. surowców krytycznych. Wśród nich pozostanie węgiel koksowy, na którym opiera się produkcja stali w Europie.

– Mamy sukces. To dobry dzień dla województwa śląskiego, bo największy w UE dostawca węgla koksowego to Jastrzębska Spółka Węglowa. Dzisiejsza decyzja oznacza, że nadal prościej będzie jej pozyskiwać fundusze na przyszłe inwestycje czy tworzenie miejsc pracy. Jednocześnie dostęp do węgla koksowego jest niezbędny dla naszego przemysłu hutniczego; stal z kolei potrzebna jest do budowy farm wiatrowych, instalacji fotowoltaicznych czy rozwoju transportu kolejowego. W tym sensie nowa lista surowców krytycznych ma fundamentalne znaczenie również dla sukcesu całej zielonej transformacji Unii Europejskiej – powiedział europoseł Jerzy Buzek.

Polacy, w tym między innymi Jerzy Buzek, od wielu tygodni apelowali o to, aby węgiel koksowy pozostał na liście surowców strategicznych. – Mamy to. Węgiel koksowy surowcem krytycznym w UE. Cieszę się, że KE po raz kolejny wsłuchała się m. in. w mój apel – zwłaszcza teraz kiedy odcięliśmy się od surowców z Rosji i przyspieszamy z transformacją energetyczną – pisze Buzek na Twitterze.

Mamy to! Węgiel koksowy surowcem krytycznym w #UE. Cieszę się, że KE po raz kolejny wsłuchała się m. in. w mój apel – zwłaszcza teraz kiedy odcięliśmy się od surowców z Rosji i przyspieszamy z transformacją energetyczną! (Węgiel koksowy=stal=np. wiatraki). https://t.co/SHJ2DYLZih — Jerzy Buzek (@JerzyBuzek) March 16, 2023

Zaktualizowana lista surowców krytycznych to część Aktu o Surowcach Krytycznych (Critical Raw Materials Act) – czytamy na stronie Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Grupa EPL), czyli centroprawicowej, najstarszej frakcji w Parlamencie Europejskim. Warto dodać, że największym polskim producentem węgla koksowego jest Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW).

Grupa Europejskiej Partii Ludowej/Jędrzej Stachura