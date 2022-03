Zachmann: Europa musi myśleć o obronie przed szantażem energetycznym Rosji, ale i odpowiedzi sankcjami Atom

Siedziba Komisji Europejskiej. Fot. Wikimedia Commons

Georg Zachmann z ośrodka Bruegel wystąpił na konferencji zorganizowanej przez ten think tank oraz Florencką Szkołę Regulacji. Jego zdaniem dobrze skoordynowana polityka unijna na rzecz uniezależnienia od surowców rosyjskich połączona z sankcjami jest możliwa po ataku Rosji na Ukrainę.

– Wielu ludzi wciąż żyje w iluzji – powiedział Zachmann. Jego zdaniem nie ma powrotu do przyszłości i należy porzucić zależność od węgla, gazu i ropy z Rosji. – Nie możemy być zależni od surowców rosyjskich następnej zimy – dodał.

– Nie możemy już nigdy być w sytuacji, w której Rosjanie mogą nas szantażować z użyciem surowców – powiedział. Jego zdaniem mniejszym wyzwaniem jest dywersyfikacja rynków ropy i węgla, które są lepiej rozwinięte. – Niektóre kraje unijne są nadal prawie całkowicie zależne od gazu z Rosji – przypomniał.

Zdaniem eksperta Bruegela należy utrzymać jedność oraz odpowiednią organizację polityki unijnej na rzecz uniezależnienia od Rosji. Jego zdaniem dobrze skoordynowana polityka ograniczy wzrost Produktu Krajowego Brutto „nie o dziesiątki procent, procenty, ale raczej o dziesiąte procenta”. Postuluje on poluzowanie regulacji klimatycznych w celu utrzymania energetyki węglowej w Niemczech i innych krajach. – Nie mamy tego luksusu, by pozwolić sobie na jej zamknięcie – przyznał. Jego zdaniem należy rozważyć przywrócenie do pracy starych elektrowni jądrowych lub przynajmniej utrzymać istniejące, rozważyć rekompensatę wzrostu wydobycia gazu, na przykład w Danii, a także wesprzeć budowę połączeń gazowych i elektroenergetycznych rozważanych od wielu lat, jak MidCat między Hiszpanią a Francją czy połączenia elektroenergetyczne w Niemczech.

– Nie należy subsydiować konsumpcji. Bogatsze kraje mogą wtedy wykupić wszystkie zasoby i nie zostanie nic dla biedniejszych, to będzie tworzyć napięcia – ocenił. Postuluje za to obniżkę taryf przesyłowych, wprowadzenie wspólnych zakupów gazu oraz agencji, która mogłaby kupować to paliwo a potem rozdzielać je, na przykład z wykorzystaniem liczb z kontraktów z rosyjskim Gazpromem. Georg Zachmann zapewnił, że należy utrzymać system handlu emisjami EU ETS oraz wspólny rynek energii.

– Możemy wprowadzić sankcje wobec Rosji nie musząc dłużej wysyłać miliardów dolarów na finansowanie maszyny wojennej, opłacanie najemników czy zakupy w Chinach – powiedział Georg Zachmann. – Musimy myśleć nie tylko o obronie, ale także odpowiedzi. Musimy skoczyć i nauczyć się latać – podsumował.

Opracował Wojciech Jakóbik