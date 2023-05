Zachód ma w końcu uderzyć sankcjami w Gazprom, także w Polsce Alert

Financial Times ustalił, że nowe sankcje G7 i Unii Europejskiej mają uderzać w dostawy gazociągami z Rosji, w których ta zakręciła kurek po inwazji na Ukrainę.

Prezydent Rosji z prezesem Gazpromu. fot. Kancelaria Prezydenta Rosji

Szczyt G7 w Hiroszimie w Japonii zaplanowany na 19-21 maja ma być poświęcony nowym sankcjom wobec Rosji. Szkic oświadczenia, do którego dotarł FT, uwzględnia zapobieżenie uruchomieniu szlaków dostaw wyłączonych wskutek „użycia przez Rosję energetyki jako broni” do czasu zakończenia wojny na Ukrainie zaatakowanej przez Rosjan. To rozwiązanie ma zwiększyć atrakcyjność dostaw LNG spoza Rosji.

Rosjanie zatrzymali dostawy gazu do Europy w ramach podsycania kryzysu energetycznego od 2021 roku. Robili to ograniczając systematycznie podaż w Europie. W ramach tych działań zatrzymali dostawy między innymi przez Gazociąg Jamalski w Polsce. Obecnie jego właściciel na odcinku polskim jest objęty sankcjami polskimi, a gaz nie płynie tym szlakiem po tym, jak Rosjanie zatrzymali je pod pretekstem oczekiwania na płatności w rublach nieprzewidziane w kontraktach. Z tego powodu zatrzymali dostawy między innymi w ramach kontraktu jamalskiego PGNiG-Gazprom. Polacy oraz inni klienci Rosjan w Europie skierowali spór w tej sprawie do arbitrażu.

Co istotne, Rosjanie nadal ślą gaz przez terytorium Ukrainy przeciwko której prowadzą wojnę.

Financial Times / Wojciech Jakóbik