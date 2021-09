Złoty spaw drugiej nitki gazociągu Nord Stream 2 został ukończony Alert

Barka Fortuna wykonuje AWTI nitki A Nord Stream 2

Aleksiej Miller, prezes Gazpromu, poinformował podczas odprawy kadry kierowniczej Gazpromu, że układanie gazociągu Nord Stream 2 zostało w pełni ukończone 10 września o godz. 8:45 czasu moskiewskiego.

Samo układanie rur nitki A gazociągu Nord Stream 2 zostało ukończone 6 września. Od tego czasu do 10 września trwało wykonywanie złotego spawu, czyli operacji AWTI (above water tie in – red.) połączenia dwóch odcinków rur biegnących z jednej strony z kierunku Rosji, a drugi ze strony Niemiec.

Po wykonaniu złotego spawu, będzie następował etap odbioru nitki A.

Gazprom wcześniej informował, że w 2021 roku gazociągiem Nord Stream 2 (szybciej ukończoną nitką B) popłynie do Europy 5,6 mld m sześc. gazu. Stoi przed nim jednak szereg wyzwań w postaci sankcji USA oraz konieczności wdrożenia przepisów unijnej dyrektywy gazowej.

Gazprom/Mariusz Marszałkowski