Zawistowski: Musimy zaakceptować ryzyko na rynku gazu Energetyka

Inwestycja w niezależność od gazu z Rosji rodzi ryzyko przeinwestowania i pozostania z aktywami osieroconymi. – Musimy patrzeć inaczej na to jak wydajemy na nią pieniądze. Musimy zainwestować w zmniejszenie zależności – ocenił prezes Towarowej Giełdy Energii Piotr Zawistowski podczas jubileuszu 10 lat giełdowego rynku gazu w Polsce.

Prezes TGE Piotr Zawistowski podczas EKG 2021. Fot. Jędrzej Stachura

– Cena gazu zimą będzie zależała od pogody. Pytanie o ceny w 2023 roku pozostaje otwarte. Jestem pewien, że jeśli będzie sytuacja kryzysowa do zarządzenia, to pojawi się nowa interwencja – ocenił prezes Towarowej Giełdy Energii podczas jubileuszu 10 lat funkcjonowania giełdy gazu w Polsce. – Musimy mieć infrastrukturę gotową na różne sytuację i niezależną. Musimy patrzeć inaczej na to jak wydajemy na nią pieniądze. Musimy zainwestować w zmniejszenie zależności od gazu z Rosji – dodał prezes Zawistowski.

– Rok temu mieliśmy plany dekarbonizacji i inne śmiałe założenia. 2022 rok zmusił nas do oceny naszego postępowania. Oczywiście, że powinniśmy być jak najbardziej efektywni, szczególnie jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy. Czasami jednak będziemy inwestować w rozwiązania, które nie zawsze będą najbardziej efektywnie wykorzystane, ale powstaną ze względu na bezpieczeństwo. Ono ma cenę i trudno ją zmierzyć tylko z perspektywy finansowej – ocenił Piotr Zawistowski.

Jednakże zdaniem prezesa Towarowej Giełdy Energii należy podobnie podchodzić do transformacji energetycznej, na przykład wspierania rozwoju wodoru. – Musimy zaakceptować ryzyko utraty części pieniędzy. Inaczej nie podejmiemy decyzji, bo zatniemy się na etapie liczenia wydatków – mówił prezes Towarowej Giełdy Energii.

Opracował Wojciech Jakóbik