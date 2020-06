Zawistowski: Przy rozwoju OZE trzeba pamiętać o bezpieczeństwie systemu Energetyka

fot. Pixabay

Na konferencji EuroPOWER & OZE Power pod patronatem BiznesAlert.pl prezes Towarowej Giełdy Energii Piotr Zawistowski wypowiedział się na temat kształtu rynku energii w Polsce.

Prezes TGE o rynku energii

– Towarowa Giełda Energii stara się tworzyć mechanizmy konkurencji dla stanowienia cen. Powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytania, gdzie potrzebna jest konkurencja – powiedział Piotr Zawistowski.

– Na poziomie Unii Europejskiej integracja rynków jest oparta o mechanizmy giełdowe. W kształtowaniu rynków energii musimy dobrać narzędzia tak, by byśmy mogli spełnić cele, które sobie zaplanujemy – powiedział.

– Temat wyceny elastyczności jest słuszny. Potrzebne są nam jednostki, które służyć mają zachowania bezpieczeństwa. Musimy poszukać metody wyceny takich elementów, by nie kosztowała ona zbyt wiele konsumentów, żeby stałość dostaw energii nie była zbyt droga. Trzeba dbać o bezpieczeństwo na poziomie rynku lokalnego i z punktu widzenia systemu – stwierdził prezes TGE.

– Energetyka ewoluuje. Rozwój fotowoltaiki jest również zasługą systemu zachęt. Pewnie uda się to zintegrować, ale jednocześnie trzeba zadbać o bezpieczeństwo systemu. Kluczowe jest obserwowanie i dostosowanie się do tego co się dzieje na rynku – podkreślił Zawistowski.

Opracowanie: Michał Perzyński