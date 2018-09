DGP: Problemy spółek energetycznych na giełdzie

Od swoich debiutów na GPW ceny akcji czterech koncernów energetyczne zmniejszyły się o 50-65 proc. Historycznego minimum wartości akcji nie osiągnęła tylko Energa – czytamy w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

Gazeta zwraca uwagę, że istniejący od 4 stycznia 2010 r. WIG Energia stracił od tamtego czasu 48,45 proc. Od swojego debiutu giełdowego cena akcji PGE spadała o 67,1 proc, Taurona o 65,9 proc., Energi o 51,5 proc., a Enei o 49,4 proc.

Zdaniem niektórych obserwatorów rynku jedynym sposobem zmiany obecnej sytuacji jest drastyczna podwyżka cen energii. Według DGP podwyżce cen energii dla gospodarstw domowych w przyszłym roku przeciwne jest jednak Ministerstwo Energii. Z szacunków gazety wynika, że koncerny stracą na tym do 3 mld zł przychodów. Może mieć to jednak wpływ na wzrost cen energii na nieregulowanej części rynku, gdzie kupują ją firmy. Najbardziej odczułyby to oczywiście firmy energochłonne.

Według gazety obiektywnymi powodami spadku kursu spółek energetycznych jest wysoka cena węgla, z którego produkowane jest ponad 80 proc. energii oraz wzrosty cen praw do emisji CO2, które w ciągu dwóch lat zdrożały o 350 proc.

Dziennik Gazeta Prawna/CIRE.PL