Aksamitna rewolucja offshore w PGE. Monika Morawiecka życzy powodzenia Alert

Monika Morawiecka, b. prezes PGE Baltica. Fot.: PGE Baltica

Zaskakujące odejście Moniki Morawieckiej ze stanowiska prezesa PGE Baltica odpowiedzialnej za morskie farmy wiatrowe Polskiej Grupy Energetycznej zapowiada się na aksamitną rewolucję. Odchodząca po 15 latach pracy w grupie prezes życzy powodzenia na drodze do neutralności klimatycznej do 2050 roku.

PGE potwierdziła, że Monika Morawiecka pożegna się ze stanowiskiem prezes PGE Baltica. To spółka odpowiedzialna za projekty offshore spółki-matki. Chodzi o trzy elektrownie wiatrowe (Baltica 1, 2 i 3). PGE Baltica chce wybudować łącznie 3,4 GW energetyki tego rodzaju do 2030 roku. Projekty Baltica 2 i 3 mają za sobą decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych i badania wietrzności, a teraz czekają na pozwolenia na budowę i koncepcję wyprowadzenia mocy na ląd. Zgodnie z harmonogramem uruchomienie pierwszego etapu projektu, czyli Baltica 3 o mocy ok. 1045 MW jest planowane na 2026 roku. Etap kolejny, czyli Baltica 2 o mocy ok. 1500 MW ma być oddany do 2027 roku.

Partner biznesowy to duński Orsted który razem z PGE złożył wniosek do Komisji Europejskiej w sprawie wsparcia kontraktem różnicowym na mocy tzw. ustawy offshore przyjętej w Polsce. Decyzja Komisji ma zapaść w ciągu dwunastu miesięcy od listopada 2021 roku, przybliżając partnerów do ostatecznej decyzji inwestycyjnej. – Punktem wyjścia do rozmów z Komisją Europejską jest wyznaczona przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska cena maksymalna na poziomie 319,6 zł/MWh. Mechanizm zaszyty w ustawie offshore sprawia, że w trakcie negocjacji ostateczna cena może zostać jedynie obniżona – tłumaczyła PGE Baltica.

Odejście prezes PGE Baltica wywołało spekulacje na temat problemów tych projektów, jednak według informacji BiznesAlert.pl będą kontynuowane niezależnie od zmian kadrowych, bo zespół tej spółki jest przygotowany do doprowadzenia ich do finału. Zmiana nie ma też związku z żywą dyskusją o porcie instalacyjnym. PGE nie wybrała jeszcze gdzie będą budowane komponenty do jej morskich farm wiatrowych.

– Bardzo dziękuję za współpracę prezesowi Wojciechowi Dąbrowskiemu, który jest pierwszym prezesem PGE, który zapowiedział osiągniecie przez tę firmę neutralności klimatycznej. Życzę PGE powodzenia na niełatwej drodze transformacji – mówi Monika Morawiecka w komentarzu dla BiznesAlert.pl. Offshore będzie niezbędnym elementem realizacji strategii PGE zakładającej osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 roku.

Wojciech Jakóbik