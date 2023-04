Amerykanie dopingują eksporterów LNG Alert

Departament Energii USA (DOE) zaostrza kryteria przedłużania akceptacji planów eksportu LNG. Dąży do zmniejszenia liczby zezwoleń na eksport dla firm, które nie rozpoczely budowy zakładu skraplania i nie są w stanie dotrzymać terminów eksportu.

Tankowiec LNG. Źródło: Twitter/Polskie LNG, Gaz-System

Departament (DOE) wydał w tej sprawie zarządzenie 21 kwietnia, będzie ono opublikowane w urzędowym Rejestrze Federalnym 26 kwietnia. Zarządzenie zmienia politykę Departamentu w zakresie wydawania zezwoleń na eksport LNG do krajów nieobjętych USA umową o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi. Obecnie większość pozwoleń na taki eksport jest ważna do siedmiu lat od daty udzielenia zezwolenia do rozpoczęcia eksportu. Przy założeniu, jeśli DOE oceni, że ​​eksport leży w interesie publicznym.

Zgodnie z tym nowym zarządzeniem firma, która chce przedłużyć termin rozpoczęcia eksportu, musi rozpocząć budowę zakładu eksportowego przed złożeniem wniosku o przedłużeniem terminu. Musi też wykazać, że nie może dotrzymać dotychczasowego terminu na skutek poważnych, niezawinionych przeszkód. Firma może złożyć nowy wniosek eksportowy.

Najpoważniejsze i najczęstsze przyczyny braku nowych inwestycji LNG w terminie są dwie: problemy z pozyskaniem finansowania oraz długoterminowych kontraktów z odbiorcami gazu skroplonego. Dotyczy to głównie mniejszych inwestorów. Wielomiliardowe projekty zwykle przyciągają partnerów private equity, co gwarantuje sfinansowanie zakładów eksportowych, rurociągów i tankowców. Wszystkie siedem dużych zakładów eksportowych LNG w USA dotrzymało swoich 7-letnich terminów zakończenia inwestycji.

W ocenie DOE łączny zaplanowany wolumen LNG zatwierdzony do eksportu do krajów bez umowy o wolnym handlu z USA, wyniesie ponad 49 mld stóp sześc. rocznie, co stanowi prawie połowę obecnej krajowej produkcji gazu ziemnego i mniej więcej czterokrotność wolumenu obecnego eksportu LNG. Jednakże ponad połowa tego wolumenu dotyczy projektów LNG, które jeszcze nie są realizowane. Ta sytuacja „zaciemnia prawdziwy stan popytu na gaz skroplony z USA i utrudnia DOE ocenę znaczenia nowych aplikacji na zezwolenie eksportowe do krajów bez umowy o wolnym handlu z USA” – ocenia Departament Energii. Nowe zarządzenie pozwoli wyjaśnić te kwestie. Może również pomóc potencjalnym nowym konkurentom prawidłowo ocenić rynki i podjąć właściwe decyzjie.

DOE skierowało do firm zajmujących się gazem i LNG prośbę o informacje na temat strategii i technologii, które te firmy wdrażają lub mogą wdrożyć w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Departament Energii USA / Teresa Wójcik