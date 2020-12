Energa Obrót także podwyższy ceny energii Alert

fot. Energa

Prezes URE zatwierdził taryfę na sprzedaż energii ostatniemu tzw. sprzedawcy z urzędu, firmie Energa Obrót oraz operatorowi systemu przesyłowego Polskim Sieciom Elektroenergetycznym.



Regulator zakończył kolejne postępowania i zatwierdził firmie Energa Obrót taryfę na sprzedaż energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Taryfy trzech pozostałych tzw. sprzedawców z urzędu – tj. spółek Enea, PGE Obrót oraz Tauron – zostały zatwierdzone 9 grudnia.

Podwyżki cen energii dla klientów Energi

W wyniku wnioskowanej przez Energa Obrót i zatwierdzonej przez Prezesa URE nowej taryfy, rachunki odbiorców w gospodarstwach domowych kupujących energię od tego sprzedawcy będą wyższe o ok. 3,6 procent co odpowiada ok. 1,5 złotego miesięcznie. W przypadku odbiorców w grupach taryfowych G12, zużywających średnio znacznie więcej energii elektrycznej niż przeciętny odbiorca, nominalny wzrost opłat będzie odpowiednio wyższy.

Energa Obrót może zmienić ceny za energię elektryczną w rozliczeniach z odbiorcami w gospodarstwach domowych, w stosunku do których będzie stosować taryfę zatwierdzaną przez Prezesa URE od 1 stycznia 2021 roku. Taryfa została zatwierdzona do końca 2021 roku.

Czas na taryfy dystrybucyjne

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził także taryfę operatora systemu przesyłowego – PSE Operator, która pośrednio wpływa na rachunki odbiorców końcowych. – Zatwierdzenie taryfy PSE umożliwia rozpoczęcie procesu analizy wniosków pięciu największych dystrybutorów energii elektrycznej: PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Enea Operator, Energa Operator, innogy Stoen Operator. Do dystrybutorów zostały przesłane założenia do kalkulacji taryf na 2021 rok – podkreśla URE.

Bartłomiej Sawicki/Urząd Regulacji Energetyki