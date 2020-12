URE zatwierdził wyższe ceny energii. Zapłacimy około 18 zł więcej Alert

Siedziba URE / fot. Piotr Stępiński, BiznesAlert.pl

Enea, PGE Obrót oraz Tauron od pierwszego stycznia 2021 roku zaczną stosować nowe, wyższe stawki sprzedaży energii odbiorcom w gospodarstwach domowych. Regulator zakończył postępowania i zatwierdził spółkom Enea, PGE Obrót oraz Tauron taryfy na sprzedaż energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych korzystających z oferty tzw. sprzedawcy z urzędu. Ceny wzrosną o 3,5 procent. Daje to ok. 18 zł w skali roku. Do ceny energii należy także dodać nową opłatę, która wejdzie od stycznia 2021 roku, a więc opłatę mocową.

Postępowanie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla czwartego sprzedawcy, a więc przedsiębiorstwa Energa Obrót, podobnie jak postępowania dotyczące zatwierdzenia taryf na 2021 rok dla dystrybutorów energii, nadal jest prowadzone.

Pod koniec każdego roku w URE prowadzone są postępowania mające na celu zatwierdzenie taryf za energię elektryczną na kolejny rok. Zarówno sprzedawcy (spółki obrotu), jak i dystrybutorzy, kalkulują swoje koszty, a następnie przekładają je na ceny energii oraz stawki za jej dostarczenie do swoich odbiorców końcowych.

– Prezes URE stoi na straży tego procesu dbając, by ostateczne ceny płacone przez odbiorców odzwierciedlały jedynie uzasadnione koszty działalności firm energetycznych i odpowiadały aktualnym warunkom rynkowym – mówi Rafał Gawin.

Ceny

W wyniku wnioskowanych przez trzech przedsiębiorców i zatwierdzonych przez prezesa URE nowych taryf, od nowego roku rachunki odbiorców energii w gospodarstwach domowych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej (grupa G11), w części dotyczącej sprzedaży energii, będą wyższe o ok. 3,5 procent co odpowiada ok. 1,5 złotego miesięcznie. W przypadku odbiorców w grupach taryfowych G12, zużywających średnio znacznie więcej energii elektrycznej niż przeciętny odbiorca, nominalny wzrost opłat będzie odpowiednio wyższy.

Tabela przedstawia zmiany netto płatności od 1 stycznia 2021 roku (w części rachunku płaconej sprzedawcy dla odbiorców w najpopularniejszej grupie taryfowej G11).

Szacunkowe wartości zmian na rachunkach obliczono dla odbiorców w gospodarstwach domowych dla średniego zużycia w kraju w 2019 roku. (w przybliżeniu zestawienie odpowiada rocznemu zużyciu energii przez przeciętną trzyosobową rodzinę, przy najczęściej stosowanym okresie rozliczeniowym; średnie zużycie w grupie G11 w Polsce wynosi 1777 kWh).

Tabela przedstawia zmiany netto płatności od 1 stycznia 2021 roku (w części rachunku płaconej sprzedawcy dla odbiorców w najpopularniejszej grupie taryfowej G11).

Do tej ceny należy dodać także nową opłatę, która wejdzie od stycznia 2021 roku. Wysokość stawki opłaty mocowej dla gospodarstw domowych wyniesie od 1,87 do 10,46 zł miesięcznie wyniesie.

Skąd wyższe ceny?

URE tłumaczy, że głównym powodem podwyżek był nieznacznie wyższy niż uznany przez regulatora za uzasadniony w taryfach obowiązujących w 2020 roku poziom ceny energii elektrycznej nabywanej przez sprzedawców na potrzeby odbiorców z grup G, a także wzrost kosztów zakupu świadectw pochodzenia energii zielonej oraz efektywności energetycznej.

Nowe stawki opłat

Jednocześnie prezes Urzędu Regulacji Energetyki przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, od 1 stycznia 2021 roku wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, mają obowiązek stosować w rozliczeniach z odbiorcami końcowymi następujące stawki opłat, niezależnie od faktu, czy do tego czasu zostanie wprowadzona do stosowania taryfa uwzględniająca te opłaty:

stawkę opłaty OZE w wysokości 2,20 zł/MWh,

stawkę opłaty kogeneracyjnej w wysokości 0,00 zł/MWh,

stawki opłaty przejściowej w dotychczasowej wysokości,

stawki opłaty mocowej wynoszące:

– 1,87 zł na miesiąc – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym zużywających rocznie poniżej 500 kWh energii elektrycznej;

– 4,48 zł na miesiąc – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie od 500 kWh do 1 200 kWh energii elektrycznej;

– 7,47 zł na miesiąc – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie powyżej 1 200 kWh do 2 800 kWh energii elektrycznej;

– 10,46 zł na miesiąc – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie powyżej 2 800 kWh energii elektrycznej;

– 0,0762 zł/kWh – dla pozostałych grup odbiorców opłata uzależniona będzie od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach w ciągu doby (w dni robocze od 7:00 do 21:59).

Stanowisko spółek

BiznesAlert.pl zapytał jeszcze przed decyzją URE o ich stanowisko względem nowych taryf. Dwie z czterech spółek odpowiedziało na nasze pytania. I tak, Enea tłumaczy, że na ceny energii elektrycznej w taryfie największy wpływ mają koszty przeniesione tj. ceny na rynku hurtowym oraz ceny praw majątkowych. – Wszelkie działania spółki (odnośnie zakontraktowania energii w cenach rynkowych) znajdują odzwierciedlenie w rynkowej wycenie każdego z elementu przychodu regulowanego przedkładanego do prezesa URE – zapewniła spółka.

Poznańska grupa energetyczna tłumaczy, że spółka w obliczu pandemii dostosowuje swoje działania obsługowe oraz sprzedażowe do obecnej, wyjątkowej sytuacji, a w kwestii rekompensat, które zapowiedziano za ten rok, spółka wyjaśnia, że na obecnym etapie nie ma rozwiązań legislacyjnych dotyczących potencjalnych rekompensat cen energii w 2021 roku.

Energa także ustosunkowała się do pytań. Jej taryfa na 2021 rok jeszcze nie została przyjęta. Gdańska spółka podaje, że proces administracyjny zatwierdzania taryfy przez prezesa URE ma charakter poufny. – Strategia taryfowa spółki również stanowi informację poufną. Spółka nie możemy w związku z tym podać żadnych szczegółów – tłumaczy Energa. Spółka tłumaczy też, że zgodnie z raportem finansowym za trzeci kwartał, wolumen energii elektrycznej sprzedanej przez dziewięć miesięcy 2020 roku jest porównywalny do wolumenu sprzedanego w tym samym okresie roku ubiegłego. EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaży za trzeci kwartał 2020 roku wyniosła 62 mln zł, a narastająco za trzy kwartały 114 mln zł.

Urząd Regulacji Energetyki/Bartłomiej Sawicki