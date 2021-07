Rośnie dostępna moc w Turowie. Ostateczny koniec prac z końcem sierpnia Alert

Elektrownia Turów. Fot. PGE

Nowy blok węglowy Elektrowni Turów, należącej do Polskiej Grupy Energetycznej, po ponad miesięcznym przeglądzie jest fazie rozruchu przed pełnym uruchomieniem, zaplanowanym na weekend. Prace pomiarowe potrwają do 29 lipca tego roku. – Nowy blok energetyczny w Elektrowni Turów, który został oddany do eksploatacji w maju br., a od czerwca był w postoju zaplanowanym i uzgodnionym z generalnym wykonawcą, dzisiaj zostanie włączony do systemu – poinformował w Sejmie wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń.

W środę 21 lipca blok T7 (w starej nomenklaturze T11) rozpoczął produkcję energii elektrycznej i znajduję się on w fazie rozruchu. Z możliwych 480 MW dostępnych jest obecnie 300 MW. Ubytek 180 MW wynika ze względu na pracę w pomiarach. Blok ma w pełni rozpocząć pracę 29 lipca. Dostępna moc rośnie, ponieważ w środę było to 200 MW.

Blok rozpoczął pracę 14 maja, a 18 czerwca został wyłączony z eksploatacji w efekcie „oswajania inwestycji”. Prace miały potrwać do dziewiątego lipca. Jednak zostały wydłużone do wspomnianego 23 lipca. Maksymalna moc ostatniego bloku węglowego w Polsce to 496 MW.

-23 lipca o godzinie 23.59 ten blok, blok nr 7 zostanie włączony ponownie do systemu, gdyż właśnie te prace dzisiaj zostały zakończone – powiedział Soboń, odpowiadając w Sejmie na pytania posłów. Przypomniał, że postój ten, który rozpoczął się 19 czerwca i dziś się zakończy był zaplanowany i uzgodniony z wykonawcą przed przejęciem bloku do eksploatacji przez elektrownię Turów. Poinformował, że wszystkie ustalenia w tym zakresie zostały zawarte w kontrakcie, natomiast w trakcie tego postoju okazało się, że prace które są tam realizowane trzeba rozszerzyć o zakres prac związanych z elektrofiltrem oraz młynami węglowymi. Za realizację prac na bloku odpowiedzialny jest generalny wykonawca, czyli konsorcjum firm Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH, Budimex oraz Técnicas Reunidas.

19 czerwca 2021 roku rozpoczął się planowy postój bloku energetycznego o mocy 496 MW w Elektrowni Turów. PGE wyjaśniała, że postój bloku został zaplanowany i uzgodniony z wykonawcą jeszcze przed przejęciem bloku do eksploatacji przez Elektrownię Turów, a ustalenia te zostały zawarte w kontrakcie podpisanym 14 maja 2021 roku.

ISB News/Bartłomiej Sawicki