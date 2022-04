Energetyka w nowych realiach. Trzeci dzień na EKG 2022 (NA ŻYWO) Energetyka

EKG 2022. Fot. Michał Perzyński

Witamy w relacji na żywo z trzeciego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Materiał jest aktualizowany na bieżąco.

Trzeci dzień EKG 2022

12.13

– Myślę, że musimy zrezygnować z rosyjskich węglowodorów. Rosja zakręciła kurek z gazem, ale w Orlenie pierwszy kurek z ropą został zakręcony w 2007 roku, gdy kupiliśmy Rafinerię Możejki. Dzięki odpowiedniej infrastrukturze przeładunkowej można importować ropę z dowolnego kierunku. Dywersyfikacja już nastąpiła, nie odbyła się bez inwestycji. Gatunków ropy jest bardzo dużo, każda ma inne właściwości. My możemy przerabiać ponad sto gatunków. Jeśli mamy infrastrukturę i umiemy przerabiać ropę, nie mamy problemu bezpieczeństwa dostaw – mówi Adam Czyżewski, główny ekonomista PKN Orlen.

11.45

– Jako Zachód przyjęliśmy dwa paradygmaty: wyprowadzamy produkcję tam, gdzie jest tania siła robocza, i importujemy surowce z krajów, gdzie łamane są prawa człowieka. To ulega zmianie. Politycznie problem z gazem i surowcami energetycznymi polega na tym, że Rosja nie jest jak każdy inny partner. Moskwa uzależnia od siebie za pomocą infrastruktury. Polska jest krajem frontowym i to rozumiemy, natomiast w przypadku Niemiec Rosja skorumpowała lokalną politykę dzięki biznesowi, mimo że w Berlin jest w NATO i UE. Psuje to politykę europejską. Jeśli chodzi o gaz i ropę, jesteśmy bezpieczni, w przypadku innych surowców musimy się dostosować. Nie da się budować wiatraków bez metali ziem rzadkich – powiedział Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego.

11.32

Zaczyna się panel dyskusyjny poświęcony bezpieczeństwu surowcowemu.

10.36

– Polska jest państwem prawa, Komisja Europejska nie ma prawa nakazać Polsce zamykać kopalń. Uważam, że górnictwo musi być poddane takim samym regułom jak każdy inny przemysł. Specyfika górnictwa polega na tym, że inwestycje są kapitałochłonne. Przedsiębiorca prywatny czy państwowy musi wiedzieć jakie regulacje będą obowiązywały za kilka lat. To nie rząd podejmuje decyzje o budowie nowych kopalń, tylko przedsiębiorstwa. Zapaliłbym zielone światło dla prywatnych inwestycji w górnictwie – powiedział prof. Janusz Steinhoff.

10.21

– Jeśli mówimy o pakiecie Fit For 55, i ta wizja jest spójna i pragmatyczna, i ten system jest tak dobry, to dlaczego tuż przed wybuchem wojny doszło do kryzysu energetycznego? Dzisiaj nie ma renesansu węgla, to kwestia pragmatyki. Bezpieczeństwo energetyczne powinno być najważniejsze. Mamy dobre kadry menadżerskie, powinniśmy z tego korzystać – mówił europoseł PiS Grzegorz Tobiszowski.

10.05

– W żadnej spółce górniczej nie ma alternatywy koszt-bezpieczeństwo. Wszystko robimy co możemy w kwestii bezpieczeństwa. Wszelkie możliwe środki, jakie są konieczne i zasadne w kwestiach bezpieczeństwa są absolutnie na pierwszym miejscu we wszystkich spółkach górniczych w Polsce – mówił Jacek Pytel prezes Tauron Wydobycie.

– Na rynku zaszło kilka zmian – po pierwsze, ogromne zapotrzebowanie na węgiel w Chinach, problemy z reaktorami jądrowymi we Francji, w Wielkiej Brytanii spadła produkcja energii z wiatru – to wszystko sprawiło, że mamy do czynienia z powrotem zapotrzebowania na węgiel. W Tauron Wydobycie łącznie wyprodukowaliśmy 1,45 miliona ton w czwartym kwartale 2022 roku. Cały nasz węgiel trafia do naszego głównego odbiorcy, jakim jest energetyka zawodowa, przede wszystkim Tauron Polska Energia. Tauron Wydobycie jest również sygnatariuszem umowy społecznej i jest zobowiązany do redukcji zdolności produkcyjnych – mówił dalej.

9.58

– Polska w przeciwieństwie do Zachodu ma zasoby paliw stałych. Staramy się wykorzystać maksymalnie cenę i zapotrzebowanie, by mieć źródło pieniądza na inwestycje. W długiej perspektywie, gdy opadnie kurz w Ukrainie, zmiany przyspieszą – powiedział Kasjan Wyligała, zastępca prezesa ds. operacyjnych zarządu LW Bogdanka.

9.46

– Otworzyliśmy temat systemowej poprawy bezpieczeństwa w kopalniach. Jeśli chodzi o specyfikę polskich kopalń, w 90 procentach są one metanowe, zdarzają się tam tąpnięcia, eksplozje, wstrząsy. Najczęstszym powodem wypadków w górnictwie są przyczyny naturalne. Tam, gdzie występuje czynnik ludzki, wypadki będą się zdarzały. Po takich tragediach jak w Zofiówce wracamy do kwestii bezpieczeństwa. Chcemy powrotu do sytuacji, żeby prezes WUG był podległy bezpośrednio premierowi – powiedział Piotr Pyzik, pełnomocnik rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego.

9.35

– Stan bezpieczeństwo w polskich kopalniach przez 30 lat się poprawiał. Kierowałem Wyższym Urzędem Górniczym z nominacji premiera Mazowieckiego – wtedy wskaźnik śmiertelności na milion ton wynosił 0,72, obniżyliśmy go do 0,27. Uważałem, że nie ma ważniejszej sprawy niż zdrowie i życie górników. W tej chwili doszło do kuriozalnej sytuacji, że prezes WUG właściwie pełni funkcje właścicielskie. To sytuacja niedopuszczalna, WUG musi mieć całkowitą niezależność – powiedział były wicepremier i minister gospodarki Janusz Steinhoff.

9.30

Rozpoczyna się panel dyskusyjny poświęcony górnictwu. Zapraszamy również do zapoznania się z relacją z dwóch pierwszych dni z tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

