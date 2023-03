Ministerstwo klimatu i środowiska podpowiada, jak oszczędzać energię i na tym korzystać Energetyka

– Oszczędzając energię wpływamy na jakość środowiska, w którym żyjemy i w którym żyć będą przyszłe pokolenia. Ograniczanie zużycia prądu jest także korzystne dla naszych kieszeni – czytamy w komunikacie ministerstwa klimatu i środowiska. Resort tłumaczy, jakie działania mogą w tym pomóc.

– Odbiorcy energii elektrycznej w swoich gospodarstwach domowych, którzy racjonalnie zarządzają jej zużyciem mogą liczyć na szczególną ochronę przed zbyt wysokimi wzrostami cen oraz na upusty w rozliczeniach. W praktyce oznacza to, że zużywając do 2 tys. kWh rocznie, w 2023 roku nasze rachunki pozostaną na poziomie z 2022 roku. Wyższym rocznym limitem zużycia energii elektrycznej objęte zostały natomiast gospodarstwa, w których są osoby niepełnosprawnością, i w ich przypadku wynosi on 2,6 MWh. Zwiększony limit dotyczy również rodzin trzy plus – czyli rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników, i wynosi on 3 tys. MWh. Dopiero po przekroczeniu tych limitów obowiązują nowe stawki z 2023 roku, wskazane w aktualnej taryfie – tłumaczy ministerstwo klimatu i środowiska.

Do oszczędzania energii zachęcić ma również mechanizm zachęt. Jeśli zatem gospodarstwo domowe w 2023 roku zaoszczędziło jej 10 procent w stosunku do 2022 roku, może zyskać specjalny upust w kolejnych rozliczeniach z przedsiębiorcą. Ministerstwo podpowiada, jak zmieścić się w ustawowych limitach, oszczędzając energię i pieniądze.

– Jeśli mamy wyznaczony cel oszczędzenia energii, warto podejść do niego kompleksowo, stosując np. zasady ekozarządzania EMAS, o których pisaliśmy w poradach dla urzędów. Mimo, że system ten jest przeznaczony dla organizacji, to każdy z nas może czerpać z niego wartościową wiedzę o oszczędzaniu energii. Pomoże nam ona optymalnie zarządzać wydatkami na prąd. Ujmując to w skrócie – najpierw musimy wykonać analizę zużycia energii w poprzednim okresie, aby oszacować, ile trzeba jej zaoszczędzić w kolejnym. Następnie robimy plan, w którym określamy, jak chcemy to zrobić i sprawdzamy, czy nasze działania przynoszą efekty. Jeśli nie otrzymaliśmy w ten sposób oszczędności, musimy wybrać bardziej skuteczne rozwiązania, wdrożyć je i znowu sprawdzić efektywność – czytamy w komunikacie.

Resort klimatu i środowiska prezentuje rozwiązania, które mogą pomóc oszczędzić energię i obniżyć rachunki za prąd:

Montaż oświetlenia i sprzętu energooszczędnego

Zwykła żarówka 60 W (przy założeniu, że świeci cztery godziny na dobę) zużyje energię wartą ok. 63 zł. Jej odpowiednik LED zmniejszy zużycie energii aż o 86 procent i pozwoli nam zaoszczędzić 55 złotych rocznie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę żarówkę o większej mocy (75W), to jej wymiana na źródło LED da nam oszczędności o ok. 68 zł rocznie.

Ustawianie ogrzewania na temperaturę nie wyższą niż 19 st. Celsjusza

Gospodarstwo domowe, w zależności od metrażu mieszkania, zmniejszając temperaturę w pomieszczeniach o jeden stopień Celsjusza może zaoszczędzić rocznie od 109 zł (przy 50 m2) do 152 zł (mieszkanie o wielkości 75 m2) na rachunkach za ciepło. Jeżeli temperaturę zmniejszymy o dwa stopnie to oszczędności te wyniosą analogicznie od 218 do 305 zł rocznie.

Stosowanie ustawień trybu oszczędzania energii w laptopie/komputerze

Pamiętajmy też o wyłączaniu urządzeń, gdy z nich nie korzystamy. Skrócenie czasu używania urządzeń zasilanych energią pozwoli nam na ograniczenie zużycia surowców i zmniejszy nasze rachunki. Ograniczenie korzystania z komputera o godzinę dziennie to oszczędność prawie 24 zł rocznie, z laptopa – 13 zł, a z telewizora – 18 zł. Razem uzyskujemy 55 zł oszczędności oraz więcej wolnego czasu!

Planując zakup sprzętu AGD warto zainwestować w wyższą klasę energetyczną urządzeń, co na pewno nam się zwróci w rachunkach.

Dla przykładu, praca zmywarki o klasie energetycznej E będzie kosztowała nas prawie 190 zł rocznie. Jeżeli wybierzemy zmywarkę o klasie energetycznej C zaoszczędzimy rocznie ok. 40 zł na rachunku za prąd. Koszt użytkowania pralki o klasie energetycznej C wyniesie prawie 90 zł rocznie. Jeżeli zdecydujemy się na bardziej energooszczędny model, o klasie A, w naszym portfelu zostanie ok. 28 zł rocznie.

Ministerstwo klimatu i środowiska/Jędrzej Stachura