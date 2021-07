Buk: Fit for 55 grozi szokiem cenowym w Polsce i nie tylko Energetyka

Wanda Buk. Fot. Polska Grupa Energetyczna

Okrągły stół poświęcony pakietowi regulacji klimatycznych Fit for 55 zorganizowany przez Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz Polskiej Grupy Energetycznej służył rewizji tych przepisów.

Komisja przedstawiła propozycję pakietu Fit for 55. – Nie zwrócono wystarczającej uwagi na stabilizację cen uprawnień do emisji CO2. System EU ETS pozostaje wciąż wystawiony na ryzyko spekulacji i dalszego wzrostu cen. One są już znacznie powyżej poziomu gwarantującego wymianę paliw – oceniła Wanda Buk z Polskiej Grupy Energetycznej. – Z roku na rok dojdzie do nagłego spadku ilości uprawnień do emisji CO2 na aukcjach bez zabezpieczenia przed nagłym wzrostem cen. To będzie dodatkowy szok cenowy.

– Mówię nie tylko w imieniu Polski, ale też innych państw zarabiających mniej. Konsekwencje dla gospodarstw domowych będą niezwykle wielkie. Ktoś będzie musiał za to zapłacić. Możemy zmniejszyć obciążenia dla gospodarstw tylko poprzez zwiększenie Funduszu Modernizacyjnego. Warto zbadać, czy propozycja jego powiększenia jest wystarczająca i co się stanie po 2030 roku, kiedy będzie na rynku mniej uprawnień – wyliczała Wanda Buk.

Nowe cele klimatyczne

Wiceprezes w czasie dyskusji przekonywała, że aby osiągnąć nowe unijne klimatyczne cele, Polska potrzebuje inwestycji we wszystkich sektorach gospodarki i ktoś musi za nie zapłacić. – W krajach wciąż uzależnionych od węgla, przechodzących zieloną transformację, takich jak Polska, powiększenie Funduszu Modernizacyjnego jest kluczowe dla sprawienia, aby odejście od węgla odbyło się w sposób pewny i przewidywalny, zgodnie z zasadą neutralności technologicznej – podkreślała Wanda Buk.

Zdaniem PGE, projekt zmian w obszarze Funduszu Modernizacyjnego budzi szczególnie duży niepokój w kontekście propozycji wykluczenia możliwości finansowania jednostek opartych na gazie ziemnym. – Poprzez usunięcie możliwości przejściowego finansowania inwestycji gazowych Komisja pokazała, że nie rozpoznaje istnienia różnych punktów startowych państw członkowskich. Inwestycje w wysokosprawną kogenerację gazową pozostają jedynym rozwiązaniem na rzecz stopniowego wycofywania spalania węgla w dużych systemach ciepłowniczych, poprawy jakości powietrza w miastach i zapobiegania poszerzaniu się ubóstwa energetycznego – oceniła Wanda Buk.

Opracował Wojciech Jakóbik

AKTUALIZACJA: 19 lipca 2021, godz. 14.45 – Akapit o nowych celach klimatycznych