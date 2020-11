Spółki państwowe wybudują szpitale tymczasowe do walki z koronawirusem Alert

Źródło: pixabay

Ministerstwo aktywów państwowych poinformowało, że spółki Skarbu Państwa zbudują w całej Polsce 15 szpitali tymczasowych dla chorych na COVID-19. Krajowa baza łóżek zwiększy się dzięki temu o blisko trzy tysiące.

Wsparcie

W minionym tygodniu rząd zapowiedział utworzenie dodatkowych placówek, które wesprą walkę z koronawirusem. W przedsięwzięcie zaangażowanych jest osiem spółek Skarbu Państwa: PKN Orlen, Tauron, PKO Bank Polski, Lotos, Totalizator Sportowy, Węglokoks, KGHM i Grupa Azoty. W projekt jest też włączony Bank Gospodarstwa Krajowego.

Ministerstwo podało, że spółki zaangażowane w tworzenie szpitali tymczasowych wspólnie z wojewodami i wskazanymi przez nich szpitalami patronackimi przystąpiły już do realizacji zadania. Plany przewidują oddanie pierwszych szpitali jeszcze w listopadzie.

Dodatkowe łóżka

PKN Orlen zajmie się mazowieckimi szpitalami w Płocku i Ostrołęce. KGHM zorganizuje trzy szpitale na Dolnym Śląsku a Węglokoks dwa na Śląsku. Tauron i PKO Bank Polski pomogą mieszkańcom Małopolski. Szpitale powstaną w Krakowie, Tarnowie oraz Krynicy. Dodatkowo PKO Bank Polski zajmie się szpitalem w Poznaniu, a Totalizator – w Radomiu. Z kolei Lotos zorganizuje szpital w Gdańsku. W sumie w całym kraju dzięki działaniom spółek powstanie blisko trzy tysiące dodatkowych łóżek dla pacjentów z koronawirusem.

Koszty budowy poniesie Skarb Państwa. Do spółek należeć będzie strona organizacyjna oraz inwestycyjna. Strona medyczna oraz administracyjna, a więc zapewnienie m.in. zgód administracyjnych, odpowiedniej kadry i sprzętu – do wojewodów oraz szpitali patronackich. To właśnie z nimi spółki ustalają wszystkie szczegóły – informuje ministerstwo.

Ministerstwo aktywów państwowych/Jędrzej Stachura