Tretyn: Kto króluje na Bałtyku? (ANALIZA) Energetyka

Od początku 2023 roku Ministerstwo Infrastruktury stopniowo publikuje wyniki postępowań rozstrzygających dotyczących nowych lokalizacji nowych morskich farm wiatrowych na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej. Na chwilę obecną ten resort ogłosił wyniki w sprawie pięciu lokalizacji, które w większości padły łupem jednego gracza – pisze Aleksander Tretyn ze Stowarzyszenia „Z energią o prawie”.

Źródło: balticwind.eu

Aktualnie podmiotem dominującym, który uzyskał najwięcej nowych lokalizacji – a praktycznie wszystkie dostępne, jest PGE Baltica, której spółki uzyskały największą ilość punktów w postępowaniach rozstrzygających. W czołówce punktowej wysoko plasował się równie francuski EDF, RWE, Eni oraz SSE.

Pierwszy z opublikowanych wyników dotyczył obszaru oznaczonego numerami 53.E.1 o powierzchni 150 km kwadratowych. Było to jeden z większy dostępnych obszarów jednak z racji sąsiedztwa obszaru z poligonem wojskowym przeznaczonym do ćwiczeń NATO. Jak tłumaczyło Ministerstwo Infrastruktury, zaproponowane przez wnioskodawców terminy realizacji przedsięwzięcia były nierealne. „Harmonogram realizacji przedsięwzięcia nie uwzględniał terminów, w jakich należy uzyskać pozwolenie na budowę i jednocześnie zakazu wznoszenia i wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w akwenie przed końcem 2040 roku – przekazało Ministerstwo Infrastruktury w ogłoszonym wyniku postępowania.

Drugi z ogłoszonych wyników dotyczył obszaru Ławicy Słupskiej oznaczonego numerami 43.E.1. Łączna powierzchnia tej lokalizacji to około 118 km2. Postępowanie to również zostało rozstrzygnięte na korzyść spółki, należącej do PGE – PGE Baltica 4. Kolejne miejsca w rankingu zajmował EDF Reneweable Offshore Polska, Cormano – Spółka należąca do RWE oraz POW-Polsich Offshore Wind-Co – której większościowym udziałowcem jest włoska firma Eni. Lokalizacja ta znajduje się również blisko portu serwisowego PGE, który powstanie w Ustce.

Trzecia z lokalizacji została rozstrzygnięta pod koniec stycznia. Obszar znajdujący się na Ławicy Środkowej oznaczony numerami 60.E.3 o powierzchni 142,7 km2 został również rozstrzygnięty na korzyść PGE– Elektrownia Wiatrowa Baltica 1. Za spółką skarbu Państwa, ponownie na drugim miejscu uplasował się z francuski EDF, następne miejsce zajęła spółka należąca do RWE, zaś na ostatnie pozycji z osiągniętym minimum znalazła się spółka POW – Polish Offshore Wind-Co – należąca do włoskiego Eni. Na obszarze zlokalizowanym około 78 km od linii brzegowej PGE będzie chciało zrealizować projekt o mocy około 1185 MW. Atutem wspomnianej lokalizacji, który miał bardzo duże znaczenie dla PGE, jest sąsiedztwo z realizowanym już projektem Baltica 1, którego moc będzie wynosiła około 0,9 GW.

Czwarty obszar, który został rozstrzygnięty na początku lutego – 60.E.4 o powierzchni 77,4 km2 – ponownie przypadł spółce należącej do PGE – Elektrownia Wiatrowa Baltica 5. Łączna moc farm wiatrowych na tym terenie została oszacowana na około 550 MW.

Lokalizacja ta znajduje się na Ławicy Słupskiej i sąsiaduje z wcześniej przyznaną lokalizacją – 60.E.3. PGE uzyskując tę lokalizację uzyskało komplet obszarów dostępnych w obrębie rozwijanego już projektu Baltica 1, co będzie stanowiło pewne ułatwienie dla rozwijania nowych projektów.

Kolejne miejsca z minimum kwalifikacyjnym przypadły ponownie EDF, RWE oraz POW. Nowym graczem z minimum okazała się spółka SSE Reneweables Poland, która zajęła piąte miejsce.

Ostatni obszar w „pierwszej” turze rozdań o powierzchni 121 – 44.E.1 przypadł … również PGE – Elektrownia Wiatrowa Baltica 9. Lokalizacja znajdująca się około 48 km zaś łączna moc farm będzie wynosiła około 970 MW. Bliskość portu serwisowego w ustce również jest bardzo dużym atutem dla PGE. Pozostałem miejsca w rankingu, tak jak w innych rozstrzygnięciach zostały zajęte odpowiednio przez EDF, RWE oraz POW (Eni). Duże plany wobec tego obszaru miała firma RWE, która w pobliżu tej lokalizacji aktualnie rozwija projekt o łącznej mocy 350 MW. Planowana przez RWE farma Sharco Duo, która miała powstać na obszarze 44.E.1 miała zostać połączona z elektrolizerem produkującym, zaś planowane rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej miało rozpocząć się w 2028 roku. Ten projekt najprawdopodobniej nie będzie miał szans na realizację, gdyż wyżej został oceniony ten PGE.

Do rozdania w drugiej fazie zostało jeszcze sześć lokalizacji, które najprawdopodobniej zostaną przyznane w II kwartale 2023 roku. W Przypadku pozyskania kolejnych lokalizacji faworytem może być PKN Orlen, który pomimo, braku uzyskania minimum kwalifikacyjnego dla rozstrzygniętych już projektów będzie miał spore szanse na nowe obszary.

Z dostępnych obszarów cztery znajdują się w bliskim sąsiedztwie portu instalacyjnego który ma powstać w Świnoujściu – obszary 14.E.1, 14.E.2, 14.E.3 oraz 14.E.4. Łączna powierzchnia wskazanych obszarów to około 450 km2. Ponadto polski koncern multienergetyczny może również mieć duże szanse na przyznanie obszaru 46.E.1, który znajduje się w sąsiedztwie realizowanego już projektu Baltic Power. Na wspomnianym obszarze może również zależeć OW Poland, gdyż również sąsiaduje on z farmą BC Wind realizowaną przez Ocean Wind.

Wysokie zainteresowanie tym obszarem, jak i obszarami 14.E.1 i 14.E.2 wykazuje również PGE, które jak na razie zdobyło wszystkie możliwe obszary. W rozstrzygnięciu zostaje jeszcze obszar 45.E.1 zlokalizowany w obszarze farm Baltica 2 i Baltica 3. Obszar ten o powierzchni 17km2, również może z dużym prawdopodobieństwem przypaść PGE, które włączy go w realizowane już projekty.

PGE aktualnie króluje na polskim Bałtyku z uzyskanymi czterema lokalizacjami, których łączna powierzchnia wynosi blisko 460 km kwadratowych. Dominacja PGE może jednak zmienić się wraz z rozstrzygnięciem w sprawie pozostałych obszarów, na których w szczególności będzie zapewne zależało Orlenowi. Ponadto należy również zaznaczyć, iż rozstrzygnięcia które aktualnie zapadły nie mają charakteru ostatecznego, zaś podmioty które zostały sklasyfikowane za PGE, złożyły już stosowne odwołania.