Perzyński: Niemcy chcą mieć sto procent energetyki odnawialnej do 2040 roku i znieść dopłatę do źródeł odnawialnych do 2025 roku

Flaga Niemiec. Fot. freepik.com.

– SPD nie chce określać celów ekspansji OZE, ale zapowiada dekadę zdecydowanej ekspansji źródeł odnawialnych. Niemcy chcą stu procent energii odnawialnej do 2040 roku i zniesienia dopłaty do OZE do 2025 roku – powiedział redaktor BiznesAlert.pl Michał Perzyński w podcaście Śląska Opinia o klimacie.

– Kandydat SPD na kanclerza Olaf Scholz powiedział, że zamierza prawnie zdefiniować zapotrzebowanie na energię elektryczną 2045, aby następnie dostosować do tego cele rozwoju OZE. Tymczasem Zieloni chcą 100 procent energii odnawialnej do 2035 roku i ambitniejszych celów ekspansji, lądowa energetyka wiatrowa powinna według nich rozwijać się w tempie co najmniej 5-6 GW rocznie, a od połowy dekady wzrost ten powinien wynosić 7-8 GW rocznie, natomiast cel offshore dla Niemiec powinien wynosić 35 GW do 2035 roku – podkreśla.

– Zieloni postulują także, by fotowoltaika rozwijała się w tempie 10-12 GW rocznie, i 18-20 GW rocznie od połowy lat 20. dość szerokim echem w debacie publicznej obił się ich postulat, by wykorzystać dwa procent powierzchni kraju do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Tymczasem liberałowie wzywają do tego, by ekspansję źródeł odnawialnych determinowała przede wszystkim sytuacja na rynku, a temu sprzyja wzrost cen CO2. Chcą oni również zakończyć dopłaty do OZE i sprzeciwiają się prawnie wiążącym celom ekspansji dla poszczególnych technologii – tłumaczy.

