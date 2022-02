Niemieckie turbiny wykręcą moc wiatraków Equinora i Polenergii Alert

Turbina wiatrowa. Fot. Polenergia.

Siemens Gamesa dostarczy Equinorowi z Norwegii i polskiej Polenergii turbiny wiatrowe do projektów morskich farm wiatrowych MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III włączone do pierwszej fazy rozwoju energetyki tego rodzaju w Polsce. Łączna moc tych projektów to 1440 MW, a partnerzy chwalą się, że są jednymi z najbardziej zaawansowanych.

Equinor i Polenerga podają, że w ramach zawartej umowy strony przewidują dostarczenie przez Siemens Gamesa flagowego modelu morskich turbin wiatrowych SG 14-236 DD. – Nominalna moc turbiny wynosi 14 MW, a dzięki funkcji power boost może ona osiągać imponującą moc 15 MW. To największa morska turbina Siemens Gamesa z napędem bezpośrednim. Jeden obrót wirnika turbiny pozwoli wyprodukować czystą energię elektryczną zaspokajającą potrzeby jednego gospodarstwa domowego w Polsce przez 4 dni. Jeśli jedna turbina obracać się będzie przy pełnej mocy, to w zaledwie 10 minut wyprodukuje tyle zielonej energii, ile przez rok potrzebuje jedno polskie gospodarstwo domowe – czytamy w ich depeszy.

Polenergia/Wojciech Jakóbik