Nowy gracz włączył się do walki o polski offshore

Walka o pozwolenia lokalizacyjne na polskim morzu nabiera tempa. Niedawno PKN Orlen oraz Polska Grupa Energetyczna składali nowe wnioski koncesyjne, jednak bój o kawałek morza na potrzeby farm wiatrowych będzie toczył się między większą liczbą podmiotów. 14 lutego wniosek złożył nowy podmiot.

Nowy podmiot walczy o polski offshore

Aktualnie najwięcej, bo aż 10 wniosków koncesyjnych złożyły podmioty z grupy PKN Orlen. W walce o lokalizacje bierze udział również Polska Grupa Energetyczna, która do tej pory złożyła siedem takich wniosków.

Bój o miejsca na morzu stoczy się jednak między większą liczbą podmiotów, gdyż do gry wkroczył Vistra Shelf Companies, powiązany ze spółkami zależnymi – Ondentille Inestments, Lomartico Investments oraz Medsteville Inestments. Nowy podmiot złożył łącznie jedenaście wniosków na dziewięć obszarów – są to te same obszary o które ubiega się już PKN Orlen oraz PGE.

