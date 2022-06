Orlen Neptun rusza na podbój Bałtyku, nie tylko polskiego? Alert

Biuro morskich farm wiatrowych w Orlenie i spółka Baltic Power przechodzą pod skrzydła Orlen Neptun, który zajmie się offshore, być może nie tylko na polskiej części Bałtyku.

– Chcemy być liderem offshoru. To jeden z kluczowych obszarów inwestycyjnych nie tylko z perspektywy Polski. Istotnie zwiększy bezpieczeństwo energetyczne także państw bałtyckich, zwłaszcza Litwy, Łotwy i Estonii. Państwa te są świadome, że odłączenie ich od systemu elektroenergetycznego BRELL może nastąpić wcześniej niż same zaplanowały. Oznacza to, że dla Litwy, Łotwy i Estonii rozwój morskiej energetyki wiatrowej to kwestia nie tylko ekonomiczna, ale także kwestia bezpieczeństwa energetycznego – powiedziała Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, prezes Orlen Neptun.

Polacy rozważają inwestycje w morskie farmy wiatrowe na koncesjach Litwy oprócz zaangażowania w takie projekty na polskim Bałtyku poprzez spółkę Baltic Power współpracującą z Northland Power z Kanady.

Wojciech Jakóbik