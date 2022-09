Akcjonariusze Orlenu zgodzili się na fuzję z PGNiG Alert

Walne zgromadzenie akcjonariuszy PKN Orlen podjęło decyzję o połączeniu koncernu z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem (PGNiG) – podała spółka w raporcie bieżącym. Jest to przedostatni krok do finalizacji fuzji.

Źródło: freepik

Akcjonariusze Orlenu wyrazili zgodę na fuzję koncernu z PGNiG

W środę 28 września zebrało się nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy koncernu PKN Orlen. Głównym celem spotkania było głosowanie odnośnie do połączenia Orlenu i PGNiG. w oficjalnym komunikacie spółka informuje, że zgodnie z wolą akcjonariuszy dojdzie do fuzji obu grup.

– PKN Orlen (Spółka) informuje, że 28 września 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie połączenia Spółki i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie […] oraz podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu Spółki.

Kilka dni wcześniej oficjalną zgodę na fuzję wydała Rada Ministrów. Zgoda akcjonariuszy PKN Orlen na połączenie obu spółek to jeden z ostatnich kroków formalnych niezbędnych do finalizacji całej procedury. 10 października taką samą zgodę muszą jeszcze wyrazić akcjonariusze PGNiG. Po finalizacji transakcji udział Skarbu Państwa w połączonym koncernie ma wynieść ok. 52 procent, w porównaniu do niespełna 36 procent obecnie.

Za przyjęciem uchwały połączeniowej głosowało 81,85 procent akcjonariuszy spośród 68,35 procent głosów w spółce reprezentowanych na walnym zgromadzeniu – informuje ISBNews.

PKN Orlen/ISBNews/Szymon Borowski