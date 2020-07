Ørsted i TSMC sygnowały największą na świecie umowę CPPA Alert

fot. Ørsted

Duński lider morskiej energetyki wiatrowej Ørsted oraz tajwański producent przemysłowy Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) zawarły korporacyjny kontrakt power purchase agreement (cPPA) na dostawy energii elektrycznej z morskiej farmy wiatrowej Greater Changhua 2b i 4.

Kontrakt obejmuje 20 lat dostaw energii i będzie obowiązywał od momentu uruchomienia morskiej elektrowni wiatrowej Greater Changua 2b i 4. Greater Changhua 2b i 4 będzie trzecią morską farmą wiatrową Ørsted na Tajwanie, z zastrzeżeniem ostatecznej decyzji inwestycyjnej, którą Ørsted podejmie w 2023 r. Farma wiatrowa będzie miała moc 920 MW i będzie zlokalizowana na wodach Tajwanu ok. 50 km od wybrzeży hrabstwa Changhua.

Taipower, tajwański operator systemu przesyłowego, będziebudować nową sieć przesyłową, aby uwzględnić rozwój tajwańskiego wiatru na morzu. Przy obecnym harmonogramie budowy sieci oczekuje się, że Taipower zapewni Greater Changhua 2b i 4 dostęp do sieci pod koniec 2025 roku. Ørsted spodziewa się wkrótce wygenerować pierwszą energię z Greater Changhua 2b i 4 i, by w pełni uruchomić farmę wiatrową w 2026 roku.

TSMC to największy na świecie kontraktowy wytwórca półprzewodników, który stawia na zrównoważony rozwój koncernu. Do 2030 roku producent chce pokrywać z OZE 25 procent zapotrzebowania na energię głównej fabryki , natomiast w pozostałych obiektach – sto procent.

– Podpisane dziś porozumienie między Ørsted a TSMC podkreśla pionierską rolę Ørsted w rozwoju energii odnawialnej w regionie Azji i Pacyfiku. Na Tajwanie budujemy już morską farmę wiatrową Greater Changhua 1 i 2a. W połączeniu z naszym projektem Greater Changhua 2b i 4, który jest teraz o krok bliżej ostatecznej decyzji inwestycyjnej, sprawiamy, że morski wiatr jest kamieniem węgielnym w przejściu Tajwanu z energii konwencjonalnej na energię odnawialną – powiedział Matthias Bausenwein, prezes Ørsted Asia-Pacific. Ørsted jest również współwłaścicielem pierwszej morskiej farmy wiatrowej na Tajwanie, Formosa 1, która została rozbudowana do obecnej mocy 128 MW w październiku 2019 roku.

Kontrakty CPPA zyskują na popularności, także w Europie. Według danychWind Europe, w Europie korporacyjne umowy PPA na dostawy energii z OZE w 2018 roku obejmowały 2,4 GW mocy, co stanowi wzrost o 70 procent w porównaniu do 2017 roku. W porównaniu do 2013 roku, wzrost oscyluje na poziomie 80 procent. Europejski rynek CPPA na dobre zaczął się rozwijać w 2014 roku.

Ørsted/Patrycja Rapacka