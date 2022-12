Ørsted: Bez portu instalacyjnego offshore nie uda się przyciągnąć polskiego przemysłu Alert

Ørsted, duńska firma, która wraz z Polską Grupą Energetyczną zbuduje morską farmę wiatrową na Bałtyku, uważa, że port instalacyjny offshore pobudzi polskie firmy do inwestycji w OZE. – Polska potrzebuje portu instalacyjnego, który przyciągnie polski przemysł – powiedziała Joanna Wis-Bielewicz, dyrektor ds. rozwoju rynku w Ørsted.

Morska farma wiatrowa Borselle 1&2. Fot. Orsted

Pierwszego marca 2022 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę określającą lokalizację terminalu instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych. Powstanie on w Gdańsku i ma posłużyć jako wsparcie morskich farm wiatrowych w Polsce.

Zdaniem firmy Ørsted, port instalacyjny pozwoli przykuć uwagę polskich firm, która będą zainteresowanie inwestycjami i możliwościami offshore. – Port instalacyjny to jeden z najważniejszych elementów przy budowie morskiej farmy wiatrowej. Z makroekonomicznego punktu widzenia to może być szczegół, ale z perspektywy firmy, która ma dane zobowiązania, jest to kluczowe – powiedziała Joanna Wis-Bielewicz z Ørsted podczas konferencji Areopag Energetyki Odnawialnej 2022.

Wis-Bielewicz podkreśla, że Ørsted ma doświadczenie w budowie farm wiatrowych na świecie i rozumie, jak ważnym elementem jest port instalacyjny. – Zbudowaliśmy 28 morskich farm wiatrowych na całym świecie. Mamy doświadczenie i wiemy, jak zbudować offshore w Polsce, która potrzebuje wiatraków na morzu jako elementu strategicznego – zaznaczyła.

Ørsted i Polska Grupa Energetyczna wspólnie realizują projekt Morskiej Farmy Wiatrowej na Morzu Bałtyckim. Już w sierpniu 2022 roku spółki wybrały wykonawców, którzy poprowadzą dwa wyznaczone etapy, Baltica 2 oraz Baltcia 3. Zajmą się tym Ramboll Polska oraz Projmors Biuro Projektów Budownictwa Morskiego. Zgodnie z planem, uruchomienie pierwszego etapu projektu, czyli Baltica 3 o mocy do 1045,5 MW ma odbyć się w 2026 roku. Etap kolejny, czyli Baltica 2 o mocy do 1498 MW, ma zostać oddany w 2027 roku.

Jędrzej Stachura