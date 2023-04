PGE sfinalizowała zakup PKP Energetyka. Teraz energią kolei zajmie się PGE Energetyka Kolejowa Alert

Polska Grupa Energetyczna sfinalizowała przejęcie PKP Energetyka i od dziś jej nowa spółka PGE Energetyka Kolejowa będzie odpowiadać za dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby transportu kolejowego w całej Polsce.

Czwartego kwietnia 2023 roku odbyła się konferencja prasowa w związku z przejęciem spółki PKP Energetyka przez Polską Grupę Energetyczną (PGE). W wydarzeniu udział wzięli m.in. prezes PKP Energetyka Sylwester Szczensnowicz i prezes PGE Wojciech Dąbrowski. Nowa spółka zarządzająca energią elektryczną kolei w Polsce będzie nosić nazwę PGE Energetyka Kolejowa, po rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

– PKP Energetyka zmienia nazwę na PGE Energetyka Kolejowa. Transakcja przejęcia została dokonana, wczoraj powołaliśmy nowy zarząd i od dzisiaj Polska Grupa Energetyczna prowadzi nadzór nad działalnością PGE Energetyka Kolejowa. Odpowiadamy za dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby całego transportu kolejowego w Polsce – powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

– Powiększamy potencjał jeśli chodzi o możliwości nowych przychodów. Kapitałem w tej spółce są ludzie, którzy posiadają ogromne kompetencje. Dzisiaj, dzięki połączeniu siły obu organizmów, będziemy jeszcze silniejsi – dodał.

W 2015 roku PKP Energetyka została sprzedana amerykańskiemu funduszowi CVC Partners. Podczas konferencji nawiązał do tego sekretarz stanu w ministerstwie aktywów państwowych Maciej Małecki. – To bardzo ważny dzień dla polskiego transportu kolejowego i bezpieczeństwa energetycznego Polski. Przejęcie PKP Energetyka przez PGE oznacza, że część infrastruktury krytycznej znów trafia do majątku Skarbu Państwa. Repolonizacja tego typu obszarów wzmacnia bezpieczeństwo i sprawia, że rozwijamy polski kapitał – podkreślił.

PGE Energetyka Kolejowa, wcześniej PKP Energetyka, zapewnia zasilanie na rzecz transportu kolejowego w całej Polsce. Odpowiada za dystrybucję 4 TWh energii elektrycznej rocznie, wykorzystuje 21,5 tys. km linii energetycznych i dysponuje sześcioma centrami sterowania ruchem w sieci kontrolowanej przez 52 tys. inteligentnych liczników. Eksploatuje 814 podstacji trakcyjnych i kabin, 6213 stacji energetycznych oraz 70 pociągów sieciowych. Spółka zatrudnia 4,2 tys. pracowników.

Jędrzej Stachura