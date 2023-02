PGE Energia Ciepła jest zadowolona ze swoich wyników z 2022 roku pomimo kryzysu Alert

Nowe przyłączenia do sieci ciepłowniczych, nowe umowy dotyczące intensyfikacji sprzedaży ciepła oraz kolejne projekty związane z rozwojem rynku – tak PGE Energia Ciepła, z Grupy PGE, podsumowuje 2022 roku. Mimo trudnego otoczenia rynkowego spółka osiągnęła dobre wyniki związane z rozwojem rynku w każdym segmencie.

Sieć ciepłownicza PGE Toruń. Fot. PGE EC

PGE Energia Ciepła podaje w komunikacie prasowym, że w 2022 roku mimo dynamicznych zmian, mających wpływ na działalność i funkcjonowanie branży energetycznej zrealizowała plany rozwojowe na rynku ciepła w wielu lokalizacjach, w których ma swoje aktywa ciepłownicze. – Rekordową ilość projektów po raz kolejny odnotowała PGE Energia Ciepła Oddział Nr 1 w Krakowie. W Małopolsce do ciepła sieciowego z roku na rok przyłącza się coraz więcej odbiorców. W 2022 roku krakowska elektrociepłownia zrealizowała łącznie 262 projekty związane z rozwojem rynku ciepła, co przełożyło się na 60 MWt nowych przyłączeń – tym samym plan został zrealizowany w 101 procent. Równie wysoko, jeśli chodzi o wartość energii cieplnej dostarczanej do odbiorców jest KOGENERACJA, produkująca ciepło dla Wrocławia i gminy Siechnice – spółka należąca do PGE Energia Ciepła wybudowała przyłącza i węzły cieplne do 28 nowych lokalizacji. Równa się to 4,3 km nowych sieci i 11 MWt, jednak łącznie dostarczyła ciepło o wartości 62 MWt – podaje spółka.

Kolejną lokalizacją na podium jest PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże. Ciepło z dwóch nadmorskich elektrociepłowni (w Gdańsku i Gdyni) popłynęło do nowo przyłączonych budynków o łącznym zapotrzebowaniu na moc cieplną w wysokości 50 MWt. Oznacza to, że tylko nowi klienci na Wybrzeżu zamawiają moc cieplną prawie taką samą, jaką zużywa pobliski Tczew. – Ciepło systemowe jest najbezpieczniejszym sposobem ogrzewania. Stały wzrost liczby przyłączeń świadczy o coraz większej świadomości mieszkańców miast w kwestiach ekologii i rozwiązań technologicznych przyjaznych dla zdrowia i środowiska naturalnego. PGE Energia Ciepła, jako lider segmentu ciepłownictwo w Grupie PGE, stale inwestuje w rozbudowę i modernizację sieci ciepłowniczych, staramy się także o włączanie źródeł OZE, dzięki czemu poprawiamy efektywność energetyczną systemów ciepłowniczych – mówi Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

PGE Energia Ciepła wytwarza ciepło w wysokosprawnej kogeneracji w 13 miastach Polski, z czego w 6 lokalizacjach posiada własną sieć dystrybucji ciepła. To między innymi Gorzów Wielkopolski, gdzie w 2022 roku przyłączono 35 nowych obiektów o łącznej mocy 6 MWt, czy PGE Toruń, który w ubiegłym roku doprowadził ciepło do 45 budynków z rynku pierwotnego i wtórnego o zbliżonej mocy – 7 MWt. Elektrociepłownia Zielona Góra przyłączyła kolejnych 36 budynków o łącznym zapotrzebowaniu na moc cieplną wynoszącą 10 MWt. Wysoki wynik osiągnęła PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy, włączając w 2022 roku do miejskiej sieci ciepłowniczej 76 obiektów o łącznej mocy 11 MW. Tuż za nią z 24 nowymi lokalizacjami (2 MWt) jest Zgierz. Łącznie w 13 miastach Polski, w których działa PGE Energia Ciepła, do sieci ciepłowniczych uzyskały dostęp budynki o zapotrzebowaniu na moc cieplną ok. 220 MWt.

Wyniki te przyczyniają się bezpośrednio do poprawy jakości powietrza, ponieważ użytkownicy ciepła odchodzą od ogrzewania domowymi piecami i lokalnymi kotłowniami węglowymi, które bezpośrednio powodują powstawanie niskiej emisji, czyli emisję pyłów i szkodliwych gazów na wysokości do 40 m. Zanieczyszczenia te pochodzą z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych. Wśród wielu przyłączonych w ubiegłym roku obiektów są m.in. budynki należące do instytucji oświatowych, kulturalnych czy służby zdrowia, a także podmioty biznesowe. Do miejskich sieci ciepłowniczych w Gorzowie Wielkopolskim przyłączyły się m.in. hala produkcyjna nr 5 TPV czy siedziba ENEA przy ul. Energetyków, a w Toruniu – Centrum Handlowe Nowe Bielawy i budynek PKP. Na korzystanie z ciepła sieciowego decydowali się w 2022 roku także właściciele budynków administracyjnych, całych osiedli mieszkalnych, kamienic, budynków usługowych i handlowych.

PGE Energia Ciepła/Michał Perzyński