PGE otrzyma ponad dwa miliardy kredytu odnawialnego Alert

Polska Grupa Energetyczna podpisała umowę na kredyt odnawialny w wysokości 2,33 mld zł. Pożyczka od konsorcjum sześciu banków ma być przeznaczona m.in. na finansowanie inwestycji, innych niż węglowe.

Zgodnie z umową, kredyt może zostać przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności PGE, w szczególności zgodnie z długoterminową strategią zmierzającą do ograniczenia emisji oraz zwiększenia produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, finansowanie inwestycji i nakładów inwestycyjnych, innych niż inwestycje w nowe aktywa węglowe oraz refinansowanie zobowiązań finansowych. W skład konsorcjum banków wchodzą Pekao, PKO BP, Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, Alior Bank i Santander Bank Polska.

PGE zaznaczyła, że kredyt zostanie udostępniony do wykorzystania od daty spełnienia warunków zawieszających określonych w umowie. Ostateczny dzień spłaty przypada na 26 lutego 2027 roku.

Kredyt odnawialny to forma pożyczki, której nie spłaca się w ratach. Polega na tym, że każda wpłata na konto zmniejsza wykorzystany limit, przez co bank nalicza odsetki wyłącznie od kwoty pozostałej do spłaty.

Polska Grupa Energetyczna/Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura