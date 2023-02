PGNiG obniża ceny gazu niektórym klientom biznesowym Alert

PGNiG Obrót Detaliczny wyznaczył cenę gazu dla odbiorców biznesowych posiadających umowę z gwarancją ceny na poziomie 504,96 zł netto za MWh. Wcześniej cena netto za MWh wynosiła 525 zł.

Fot. BiznesAlert

Cena 504,96 zł za MWh netto obowiązuje w przypadku zawarcia umowy do końca 2025 roku – zastrzegła spółka PGNiG OD. Cena gazu zawarta w umowie zależy od momentu jej zawarcia. Spółka aktualizuje ją co tydzień, aby była dostosowana do bieżącej sytuacji na rynku gazu.

Oferta jest skierowana do klientów biznesowych w jednej z grup taryfowych BW/BS/BZ 1-4, którzy korzystali dotychczas z cennika “Gaz dla Biznesu” PGNiG OD. Aktualna podstawowa cena w tym cenniku wynosi 641 zł za MWh netto.

PGNiG OD zmniejszył ceny dla firm po fali krytyki, która dotknęła spółkę. Część ekspertów i polityków opozycji uważało, że spółka nie dostosowuje cen gazu do warunków rynkowych.

PGNiG Obrót Detaliczny/Polska Agencja Prasowa/Mariusz Marszałkowski