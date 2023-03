Pierwszy gazowiec z floty Orlenu dotarł do terminalu LNG w Świnoujściu Alert

Pierwszy gazowiec z floty budowanej na potrzeby Grupy Orlen dotarł do Terminalu w Świnoujściu z dostawą 70 tysięcy ton skroplonego gazu ziemnego (LNG) ze Stanów Zjednoczonych. Taki ładunek wystarczy na pokrycie średniego tygodniowego zużycia gazu ziemnego wszystkich gospodarstw domowych w Polsce. Do końca 2025 roku Orlen będzie dysponować ośmioma statkami do przewozu LNG.

Gazowiec "Lech Kaczyński" z floty PKN Orlen w terminalu LNG w Świnoujściu. Fot. Mikołaj Teperek

Gazowiec “Lech Kaczyński”

– Zabezpieczenie dostaw LNG to nie tylko kontrakty, ale również flota. Mając ją do wyłącznej dyspozycji, gwarantujemy stabilność transportu gazu do Polski, ale też wzmacniamy pozycję koncernu na globalnym rynku tego paliwa. Własna flota daje nam dużą elastyczność działania – powiedział Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Gazowiec “Lech Kaczyński”, który właśnie rozpoczął swoją morską służbę, jest pierwszą tego typu jednostką w rozwijanej przez Grupę Orlen flocie. Do końca 2025 roku będzie ona liczyć łącznie osiem statków. W tym roku do użytku wejdzie jeszcze jeden gazowiec, któremu nadano nazwę “Grażyna Gęsicka”. Wszystkie jednostki posłużą do obsługi zarówno kontraktów długoterminowych Grupy Orlen na dostawy LNG ze Stanów Zjednoczonych, jak i ładunków zakupionych na rynku spotowym. Koncern będzie użytkować gazowce na podstawie długoterminowych umów czarteru podpisanych z wyspecjalizowanymi spółkami armatorskimi: Knutsen OAS Shipping oraz Maran Gas Maritime. Zgodnie z umowami, armatorzy będą odpowiedzialni za obsadę załogi i stan techniczny jednostek. Okres czarteru obejmuje 10 lat z możliwością przedłużenia. Każda z jednostek może przetransportować około 70 tys. ton LNG, co odpowiada ok. 100 mln m sześc. gazu ziemnego w stanie lotnym. Wielkość zamówionych statków zapewnia m.in. możliwość odbioru oraz dostaw gazu również w tych terminalach, do których nie wpłyną największe gazowce.

Orlen, a wcześniej PGNiG, sprowadza LNG do Terminalu w Świnoujściu od 2016 roku. Do tej pory odebrane zostało 219 ładunków skroplonego gazu ziemnego o wolumenie wynoszącym ok. 17,5 mln ton LNG. Najwięcej ładunków przypłynęło z Kataru (116) oraz USA (83). Ponadto, odebrane zostały dostawy z Norwegii (13), Nigerii (3), Trynidadu i Tobago (3) oraz Egiptu (1). W 2023 roku Orlen chce utrzymać wysoką efektywność operacji LNG, dostosowując wolumen importu gazu drogą morską do zapotrzebowania odbiorców i sytuacji rynkowej. Obecnie dostawy LNG pokrywają jedną trzecią rocznego zapotrzebowania na gaz ziemny w Polsce.

Terminal LNG w Świnoujściu

Terminal LNG, będący własnością Gaz-System, posiada od 2022 roku handlową zdolność regazyfikacyjną na poziomie 6,2 mld m sześc. rocznie. Obiekt jest rozbudowywany, dzięki czemu zwiększy przepustowość do 8,3 mld m sześc. gazu w skali roku, co pokryje ponad 40 procent szacowanego rocznego zapotrzebowania polskich odbiorców. Projekt Rozbudowy jest w zawansowanym etapie – trwają prace montażowe we wnętrzu nowego zbiornika, natomiast na wybudowanym już nabrzeżu, przy ukończonej – w części morskiej – estakadzie zamontowano ramiona rozładunkowe. Do wykonania są m.in. prace związane z ułożeniem rurociągów kriogenicznych na estakadach. Dzięki budowie trzeciego zbiornika oraz nowego nabrzeża terminal będzie miał nie tylko większą elastyczność w przyjmowaniu dostaw, ale także nowe funkcjonalności. Obecnie rozładowujemy LNG z tankowców dużej skali. W przyszłym roku będziemy mieli również możliwość rozładunku statków mniejszej skali, ale także załadunku, przeładunku LNG oraz bunkrowania statków. Na wszystkie te usługi jest coraz większy popyt – do czego przyczynia się nie tyko sytuacja geopolityczna, ale także wytyczne środowiskowe, odnośnie czystszych paliw żeglugowych. W planach na rok 2023 jest rozładunek ponad 60 dostaw. W zeszłym roku odebrano 58 statków z LNG. Usługą, która także wzrasta jest załadunek autocystern. W lutym br. padł miesięczny rekord – załadowaliśmy 658 cystern. W skali roku obiekt jest w stanie obsłużyć nawet ponad 7 tys. pojazdów tego typu.

PKN Orlen/Gaz-System/Michał Perzyński