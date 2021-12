Plusy dodatnie i ujemne 2021 roku w energetyce. Spięcie Atom

Fot. Freepik.com. Grafika: Gabriela Cydejko.

W tym wydaniu podcastu BiznesAlert.pl redaktorzy Wojciech Jakóbik oraz Mariusz Marszałkowski podsumowują 2021 rok pod kątem zwycięstw i porażek energetyki. Podkreślają, że nie był to lekki rok i być może to dobrze, że dobiega końca.



W zeszłym roku przekazaliśmy redakcyjny koncert życzeń dla energetyki. Życzyliśmy m.in., by została przyjęta strategia energetyczna, żeby budowa Baltic Pipe szła naprzód oraz został zainicjowany projekt budowy atomu. Niestety przez zaostrzone obostrzenia pandemiczne i inne wypadki przy pracy nie wszystkie cele udało się osiągnąć. Niemniej, pochylamy się w większym stopniu nad tym, co istotne, czyli nad sukcesami.

Sukcesy i porażki w 2021 roku

Wojciech Jakóbik przedstawia listę i rozpoczyna podsumowanie od omówienia strategii Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, która została w końcu przyjęta, ale okazała się nieaktualna. Mariusz Marszałkowski podkreśla, że ten strategiczny dokument udało się przyjąć po siedmiu latach prac. Określa on kierunek transformacji energetycznej kraju, który prawdopodobnie będzie musiał ulec radykalizacji za sprawą Fit for 55. Wojciech Jakóbik zaznacza, że Fit for 55 to cztery tysiące stron regulacji klimatycznych, które mają przyspieszyć realizację polityki klimatycznej. Ekspert dodaje, że jest to zmiana, która podniosła ceny uprawnień do emisji CO2 z 20 do nawet 90 euro za tonę.

Koszyk inflacyjny Polaków

Mariusz Marszałkowski zauważył, że głównym problemem konsumentów w 2021 roku jest koszyk inflacyjny, który staje się największym ciężarem dla gospodarstw domowych. Dodaje, że można zaobserwować około 30 procentowy wzrost inflacji, z czego 7-8 procent wynika ze zmian w energetyce.

Pierwszy reaktor jądrowy w Polsce w 2033 roku?

W naszym podsumowaniu z oczywistych względów nie może zabraknąć atomu. Wojciech Jakóbik przypomina, że według zapowiedzi pierwszy reaktor powstanie w Polsce już w 2033 roku. Ekspert podkreśla, że wśród obecnych rządzących jest konsensus, jeżeli chodzi o rozwój atomu, a w 2022 roku ma dojść do przedstawienia oferty Stanów Zjednoczonych w tym zakresie.

Opracowała Gabriela Cydejko