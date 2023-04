Polacy wywalczyli układ o rozporządzeniu metanowym dający wsparcie kopalniom Alert

Dzięki współpracy Polaków ponad podziałami jest porozumienie w sprawie rozporządzenia metanowego, które może dać polskim kopalniom wsparcie na rzecz walki z emisjami metanu. Posłowie Parlamentu Europejskiego mają głosować w tej sprawie w Brukseli pod koniec kwietnia.

Polska, Unia Europejska. Fot. Stałe Przedstawicielstwo RP w Unii Europejskiej.

– 26 kwietnia połączone komisje Przemysłu (ITRE) i Środowiska (ENVI) będą głosowały w sprawie raportu dotyczącego rozporządzenia metanowego. Rozporządzenie to dotyczy redukcji emisji metanu przy wydobyciu gazu ziemnego, jego transporcie, składowaniu oraz użyciu przemysłowym – przypomina biuro posła do Parlamentu Europejskiego Adama Jarubasa. – Dla Polski szczególnie ważna jest część poświęcona emisjom metanu z kopalń – większość polskich emisji metanu związana jest bowiem z wydobyciem węgla kamiennego. Proponowany w rozporządzeniu system kar nakładanych przez państwa członkowskie na kopalnie za nadmierne emisje mógłby doprowadzić do przedwczesnego zamknięcia części polskich kopalń.

– Między innymi dzięki propozycjom składanym przez Jerzego Buzka oraz Adama Jarubasa, wypracowanym również w dialogu ze stroną społeczną posłom do PE pracującym nad rozporządzeniem udało się doprowadzić do rozsądnego kompromisu gwarantującego pracę polskich kopalń w duchu sprawiedliwej transformacji energetycznej – czytamy w komunikacie. – Kompromis ten jest podobny do stanowiska przygotowanego przez Radę, zakłada jednak dodatkowy element mogący pozytywne wpłynąć na finansowanie wychwytu metanu w kopalniach. Wypracowane przez negocjatorów rozwiązania muszą jeszcze zostać przyjęte przez komisje ENVI i ITRE, a potem zatwierdzone przez PE w głosowaniu plenarnym, po czym będą podlegać uzgodnieniom trójstronnym między PE, Radą i Komisją Europejską.

Rozporządzenie metanowe było krytykowane przez polskich posłów do Parlamentu Europejskiego z różnych partii.

– Jeżeli kopalnie przekroczą (limit ustalony w rozporządzeniu – przyp. red) – będą musiały liczyć się z karą. I to jest realny problem – nawet jeżeli wysokość tych kar mają określić sobie indywidualnie państwa członkowskie. To wszystko nadal nie oznacza jednak automatycznego wyłączania jakichkolwiek kopalń – tłumaczył prof. Jerzy Buzek, którego poprawki wyłączyły węgiel koksujący spod zapisów rozporządzenia ze względu na charakter strategiczny tego surowca. Buzek podziękował pozostałym uczestnikom inicjatywy na rzecz zmian w rozporządzeniu. Wspomniał o Adamie Jarubasie, Izabeli Kloc, Annie Zalewskiej, Janie Olbrychcie, Łukaszu Kohucie i Grzegorzu Tobiszowskim. Głos zabrał także Adam Jarubas.

Panie Premierze, w największym stopniu to zasługa Pana doświadczenia i autorytetu. Cieszę się, że możemy współpracować nie tylko w tej sprawie👍🍀. https://t.co/1B2Ho37vOJ — Adam Jarubas (@JarubasAdam) April 19, 2023

Wojciech Jakóbik