Polska ma remedium na kryzys energetyczny: węgiel i reforma polityki klimatycznej Alert

Premier Mateusz Morawiecki mówił o tematach debat Rady Europejskiej. Przyznał, że przywódcy unijni rozmawiają już o kryzysie energetycznym jesienią. Polska proponuje tymczasowy powrót do węgla oraz zawieszenie lub pułap cenowy w systemie handlu emisjami CO2 z polityki klimatycznej.

Mateusz Morawiecki. Fot. KPRM

Morawiecki odniósł się do faktu, że Rosja podsyca kryzys energetyczny poprzez ograniczenie podaży gazu w Europie. – Wiedzieliśmy to wcześniej, kiedy przestrzegaliśmy przed Nord Strem 1 i Nord Stream 2, przed gazociągiem północnym, którym gaz płynie z Rosji do Niemiec – powiedział.

– Dziś Niemcy przyznają nam w całej rozciągłości rację, i to wszyscy ci, którzy także byli po drugiej stronie barykady i jednak wiemy, że pakiety sankcji, wdrażane przez nas, mają tę charakterystykę, że musimy skompensować dostawy węglowodorów rosyjskich innymi dostawami. Dlatego rozmawialiśmy o tym jak zapobiec kryzysowi energetycznemu w całej Unii Europejskiej jesienią – przyznał Mateusz Morawiecki cytowany przez Polską Agencję Prasową.

– Mówiłem, wskazując na gotowość Niemiec, Austrii, Holandii do czasowego, awaryjnego ponownego włączania elektrowni węglowych, o tym, że Polska zamierza rozwijać ten kierunek, że chcemy zwiększyć także i nasze wydobycie węgla, że robimy to już dzisiaj, aby zapobiec kryzysowi energetycznemu jesienią i zimą – zdradził premier dziennikarzom.

Premier odniósł się także do reformy handlu uprawnieniami do emisji CO2 w ramach systemu EU ETS. – Apeluję o to, aby przynajmniej w perspektywie najbliższych 12 miesięcy albo zawiesić funkcjonowanie tego systemu, albo przynajmniej ograniczyć pułap cenowy, względnie także podmioty, które mogą uczestniczyć w nabywaniu i sprzedawaniu uprawnień do emisji CO2 – powiedział.

Polska Agencja Prasowa/Wojciech Jakóbik