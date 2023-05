Polska pozostaje w grze o niemiecką rafinerię po Rosjanach Bezpieczeństwo

Niemcy stoją znów przed decyzją o tym, czy derusyfikować wschodnią Rafinerię Schwedt i czy skorzystać z pomocy Polski, czy też przedłużyć zarząd powierniczy. PKN Orlen pozostaje w grze.

Rafineria Schwedt. Fot. Aleksandra Fedorska

Maerkische Oderzeitung informuje o owocach konsultacji w sprawie Rafinerii Schwedt w grupie zadaniowej rządu niemieckiego, która spotkała się piątego maja. Zmiana niemieckiego prawa o bezpieczeństwie energetycznym daje możliwość przekazania 54 procent akcji Rafinerii Schwedt dzierżonych przez rosyjski Rosnieft Deutschland, choć ten skierował sprawę do sądu. – Gorący kandydat to polski PKN Orlen, ale Kazachstan także miał być zainteresowany – czytamy w MOZ.

Obecnie akcje Rosnieftu są objęte zarządem powierniczym rządu niemieckiego. Pozostają własnością Rosjan, ale rozporządza nią Berlin za pośrednictwem agencji ds. sieci Bundesnetzagentur. Przedstawiciele Rosnieft Deutschland uznają, że derusyfikacja byłaby formą wywłaszczenia i kwestionują zmianę prawa o bezpieczeństwie energetycznym w sądzie. Zarząd powierniczy obowiązuje do września i do wtedy Niemcy muszą rozstrzygnąć czy go przedłużać, czy derusyfikować Schwedt.

Niemcy używają Ropociągu Przyjaźń ciągnącego się przez Polskę do dostaw z Kazachstanu, ale fizycznie znajduje się tam ropa rosyjska. – Strona niemiecka powinna lepiej przemyśleć moralność tego, co robi – ocenił prezes Orlenu Daniel Obajtek w Financial Times.

Niemcy nie płacą Rosjanom za przesył ropy z Kazachstanu przez Przyjaźń, ale robi to kazachski KazTransOil, który może włączać te koszty do ceny dostaw na rynek niemiecki. Mimo to Orlen jest zainteresowany rynkiem niemieckim. – Mamy już tam 600 stacji i nie zamierzamy na nich poprzestać, ale możemy także zaoferować alternatywę dywersyfikacyjną w niemieckim sektorze rafineryjnym – ocenił Obajtek w FT.

PKN Orlen przejął już udziały po Rosjanach w Rafinerii Możejki na Litwie w 206 roku. Niedługo potem doszło do niewyjaśnionej usterki zatrzymującej dostawy ropy z Rosji. Obecnie zakład jest uniezależniony od dostaw z tego kierunku, korzystając z alternatyw w portfolio PKN Orlen.

MOZ / Financial Times / Wojciech Jakóbik